1. Basket - NBA : Westbrook va rejoindre Houston et Harden

Séisme en NBA. Russell Westbrook va être transféré par Oklahoma City à Houston contre Chris Paul et deux premiers tours de draft, selon la presse américaine. Le journal Houston Chronicle et ESPN ont tous deux annoncé cet échange, dans la nuit de jeudi à vendredi. Westbrook, élu meilleur joueur de la ligue (MVP) en 2017 et huit fois All Star, va retrouver à Houston son ancien compère James Harden, qui avait suivi le même chemin en 2012.

2. Football - CAN 2019 : La Tunisie et l'Algérie continuent leur aventure

La Tunisie a logiquement dominé Madagascar (3-0), l'équipe surprise du tournoi, en quarts de finale. Grâce à des buts de Ferjani Sassi, Youssef Msakni et Naïm Sliti en seconde période, les Aigles de Carthage ont rendez-vous avec le Sénégal dimanche (18h) pour une place en finale.

Quelques minutes avant le coup d'envoi du dernier quart de finale, l'Algérie a obtenu sa qualification en demie aux tirs au but face à la Côte d'Ivoire (1-1, 4-3 tab). Les Fennecs ont rendez-vous avec le Nigeria dimanche soir en demie (21h00).

3. Volley-ball - Ligue des nations : C'est terminé pour les Bleus

Deux matches, deux défaites: les volleyeurs français ont perdu jeudi soir 3 sets à 0 (25-16, 25-23, 25-17) face aux Russes lors du Final Six de la Ligue des nations, signant la fin de leur aventure à Chicago. Les Bleus s'étaient déjà inclinés la veille face aux Etats-Unis (3-1), et il a suffi de trois petits sets aux volleyeurs russes pour sortir les Français de la compétition.

On a aussi retenu pour vous :

Natation : La 18e édition des Championnats du monde de natation a débuté à Gwangju, en Corée du Sud, dans la nuit de jeudi à vendredi, avec les premières épreuves de natation synchronisée et de plongeon. Cette première semaine sera dédiée aux épreuves annexes (natation synchronisée, nage en eau libre, plongeon, pongeon de haut vol et début du tournoi de water polo). Les épreuves de natation débuteront le lundi 21 juillet.

Football : L'épilogue du feuilleton Antoine Griezmann est proche. Selon le quotidien Mundo Deportivo, le Barça va lever la clause libératoire de l'international français, fixée à 120 millions d'euros, vendredi matin.

Football : La FIFA veut sanctionner plus sévèrement les injures discriminatoires dans les stades où les matches arrêtés seront désormais donnés perdus sur tapis vert, selon son nouveau règlement disciplinaire, en vigueur à partir de lundi prochain et annoncé dès jeudi.

Football : Après un premier succès contre les U23 de Stoke City, les Marseillais ont chuté ce jeudi contre Accrington Stanley (1-2), une équipe de troisième division anglaise lors de leur deuxième match de préparation. Pas vraiment de nature à rassurer les supporters de l'OM, déjà inquiets par le mercato olympien.

Antoine Griezmann sous le maillot de l'AtléticoGetty Images

1. Tennis - Wimbledon : Un "Fédal" alléchant, un test pour Djokovic

Il est là le 40e duel entre Roger Federer et Rafael Nadal. Un mois après leur curieuse demi-finale jouée à Roland-Garros, les deux hommes vont remettre ça dans le temple du tennis, à Wimbledon, pour décrocher une place en finale. Ce match va être disputé onze années après leur finale de 2008. Un duel qui reste à ce jour leur dernier duel à Londres. Première fois que les deux hommes se jouent en demie à Wimbledon. Ils s'étaient joués en finale en 2006, 2007, 2008. Avantage Federer sur gazon : 2-1.

Le programme des demi-finales

14h00 : Novak Djokovic / Roberto Bautista

Suivi de : Rafael Nadal / Roger Federer

2. Cyclisme - Tour de France : Une 7e étape longue, très longue, attend le peloton

Cette 7e étape, la plus longue de cette édition 2019, va proposer 230 kilomètres entre Belfort et Chalon-sur-Saône. Les 140 premiers kilomètres sont vallonnés, la fin d'étape est beaucoup plus plate. Idéal pour une échappée ? Le départ réel est prévu à 11h35.

Vidéo - Le profil de la 7e étape : le jour le plus long 01:01

3. Formule 1 - Grand Prix de Silverstone : Mercedes veut oublier l'Autriche, Hamilton en quête du record

Début de la dixième manche du Championnat du monde sur le mythique circuit de Silverstone. Battu et dominé en Autriche, Mercedes veut frapper fort en terres britanniques. Lewis Hamilton, qui évolue à domicile sera en quête d'un 6e succès au GP de Grande-Bretagne et ainsi dépasser Jim Clark et Alain Prost.