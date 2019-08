Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters de Cincinnati : Djokovic tombe face à un Medvedev en feu

Daniil Medvedev est dans la forme de sa vie. Le Russe a renversé le numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic, samedi soir (dans la nuit de samedi à dimanche, heure française) en demi-finale à Cincinnati. Il s’est imposé 3-6, 6-3, 6-3 en faisant preuve d’une froide efficacité : trois breaks réussis en trois opportunités face à un Serbe qu’il a par exemple foudroyé d’un retour gagnant sur la balle de match.

Après Washington et Montréal, Medvedev signe (au moins !) une troisième finale de suite avec son excellent parcours dans l’Ohio. Il sera opposé ce dimanche, pour le titre, à David Goffin. Le Belge a éliminé le Français Richard Gasquet plus tôt ce samedi : 6-3, 6-4.

2. Rugby - Test-match : Un large succès pour commencer

Les Bleus ont débuté leur série de test-matches préparatoires au Mondial par une nette victoire, samedi à Nice. L’équipe de France s’est imposée 32 à 3 face à l’Ecosse, à un peu plus d’un mois du grand rendez-vous planétaire (20 septembre - 2 novembre au Japon). Cinq essais à zéro, une troisième ligne omniprésente et des trois-quarts en verve : le XV du Coq a fait le plein de confiance face à son homologue du Chardon, qui avait mis au repos sa charnière titulaire. Revanche la semaine prochaine en Ecosse.

3. Football - Ligue 1 : Monaco à la dérive, l’OM à peine mieux

Deux matches, deux défaites par trois buts à zéro. L’AS Monaco, battue (3-0, donc) samedi soir à Metz, débute la Ligue 1 de manière catastrophique. Parmi les autres résultats de la 2e journée : le match nul entre le FC Nantes et l’OM, en fin d’après-midi (0-0). Les Phocéens ont raté un penalty, par l’intermédiaire de Dario Benedetto en première période, avant d’être sauvés par un super Steve Mandanda en fin de rencontre.

4. Tennis - WTA Cincinnati : Kuznetsova prive Barty du trône

Svetlana Kuznetsova continue de surprendre. Elle a nettement dominé Ashleigh Barty samedi à Cincinnati, en demi-finale (6-2, 6-4), privant au passage la 2e mondiale d’un retour à la première place. En finale, elle affrontera ce dimanche Madison Keys, qui a gagné son duel 100% américain face à Sofia Kenin (7-5, 6-4).

Rugby : Selon une information du Midi Olympique, Virimi Vakatawa va être convoqué ce dimanche par le staff de l'équipe de France. Il intègrera, le cas échéant, le groupe élargi de 37 joueurs qui prépare le Mondial, en remplacement de Geoffrey Doumayrou, forfait depuis ce jeudi.

Selon une information du Midi Olympique, Virimi Vakatawa va être convoqué ce dimanche par le staff de l'équipe de France. Il intègrera, le cas échéant, le groupe élargi de 37 joueurs qui prépare le Mondial, en remplacement de Geoffrey Doumayrou, forfait depuis ce jeudi. Football - Liga : Le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo, 3-1, samedi en fin d'après-midi, dans le cadre de la première journée. Gareth Bale et Karim Benzema ont brillé.

Le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo, 3-1, samedi en fin d'après-midi, dans le cadre de la première journée. Gareth Bale et Karim Benzema ont brillé. Golf : L'Américain Justin Thomas a repris la tête du Western Open, troisième épreuve des play-offs du PGA Tour, après le 3e tour perturbé par un orage dans la nuit de samedi à dimanche (hf), à Medinah, près de Chicago.

L'Américain Justin Thomas a repris la tête du Western Open, troisième épreuve des play-offs du PGA Tour, après le 3e tour perturbé par un orage dans la nuit de samedi à dimanche (hf), à Medinah, près de Chicago. Football - Premier League : Match nul fou entre Manchester City et Tottenham, sur la pelouse du champion d'Angleterre ce samedi (2-2). Autre cador en lice dans le cadre de la 2e journée, Liverpool a gagné à Southampton (1-2).

Basket : Victoire de la France en match de préparation pour le Mondial, qui débute le 31 août. Les Bleus ont nettement dominé samedi soir l'Argentine à Villeurbanne (77-58).

Victoire de la France en match de préparation pour le Mondial, qui débute le 31 août. Les Bleus ont nettement dominé samedi soir l'Argentine à Villeurbanne (77-58). Football - Bundesliga : Le Borussia Dortmund a débuté, ce samedi, son championnat par un carton à domicile, face à Augsbourg (5-1).

Le Borussia Dortmund a débuté, ce samedi, son championnat par un carton à domicile, face à Augsbourg (5-1). Cyclisme - Tour de l'Utah : Lachlan Morton (EF Education First) a gagné la 5e étape, dans la nuit de samedi à dimanche (hf), à Canyons Village. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) conserve la tête du classement, à un jour de la fin de l'épreuve.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - WTA et ATP Cincinnati : un nouveau capé en M1000

La finale dames (Kuznetsova-Keys) débutera peu après 20h (hf), ce dimanche à Cincinnati. La finale messieurs (Medvedev-Goffin) se jouera dans la foulée, pas avant 22h. Qui du Russe ou du Belge décrochera son premier titre en Masters 1000 ? La rencontre sera à suivre en direct sur Eurosport 1, et sur Eurosport Player.

2. Football - Ligue 1 : Paris pour répondre à Lyon

Le PSG se déplace à Rennes, ce dimanche à 21h, avec pour objectif de répondre à l’excellent départ de l’OL (6 points, +9 en différence de buts). Avant cette dernière rencontre de la 2e journée de L1, Saint-Etienne reçoit Brest, à 15h, Reims accueille Strasbourg, à 17h.

Mais aussi, dans les championnats européens : Chelsea-Leicester (17h30), Union Berlin-RB Leipzig (18h) ou encore Atlético de Madrid-Getafe (22h).

3. Cyclisme - BinckBank Tour : Wellens va être attaqué

Septième et dernière étape du "Tour du Benelux", ce dimanche, en direct sur Eurosport 2 à partir de 15h. Tim Wellens (Lotto Soudal), leader de la course, ne compte que 8 secondes d'avance sur Marc Hirschi (Sunweb, 2e) et les quinze premiers coureurs (dont Van Avermaet, Valgren, Naesen, Vanmarcke ou autre Stybar) se tiennent en moins d'une minute. Arrivée à Grammont, pour un finish en apothéose.