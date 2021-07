Mikel Azcona a chuté du top 10 jusqu'en queue de peloton avant de remonter encore dans ce qui fut une course frénétique pour le talentueux pilote espagnol au volant de sa CUPRA lors de la WTCR Race of Spain ce dimanche.

Azcona était neuvième sur la grille de départ de la deuxième des deux courses de WTCR - FIA World Touring Car Cup, mais il a chuté au 22e rang après qu'un problème technique ait frappé sa CUPRA Leon Competición au départ.



"La deuxième course a été vraiment, vraiment mauvaise", a déclaré le pilote espagnol du Zengő Motorsport. "Le verrouillage du frein à main a été activé et, après mon départ lancé, j'ai réalisé que le verrouillage était encore actif et que mes roues arrière patinaient complètement. J'ai essayé de déverrouiller mais j'ai chuter en queue de peloton et à partir de là, j'ai dû attaquer très fort pour rattraper les voitures devant moi. J'étais vraiment rapide et j'ai fait quelques bonnes manœuvres et finalement j'étais heureux de terminer 11e en étant la dernière voiture au premier virage."



Les malheurs d'Azcona dans la course 2 contrastent avec ses exploits dans la course 1, où il avait suivi le vainqueur Gabriele Tarquini tout au long des 10 tours pour terminer à la deuxième place. C'était son premier podium WTCR de 2021 et le premier podium de la saison pour la CUPRAA équipée de Goodyear.



"J'étais vraiment heureux d'être de retour sur le podium à Aragón, mon circuit d'origine, avec tous mes amis et ma famille", a déclaré Azcona. "Nous ne sommes pas au même niveau que les autres gars, nous devons encore travailler mais je suis vraiment heureux avec ce podium. Nous avons pu gérer le premier tour assez bien et faire un écart de trois secondes avec les voitures de derrière, ce qui était vraiment bien parce que les autres voitures étaient plus rapides que nous. Mais c'était un week-end avec des hauts et des bas, je m'attendais à plus mais les points sont bons à prendre. Nous devons continuer à pousser dans les prochaines courses."

