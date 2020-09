Après quatre courses, le Hongrois compte deux podiums à son actif, le dernier en date étant la troisième place derrière Thed Björk lors de la deuxième des deux courses disputées le week-end dernier sur l'emblématique Nürburgring Nordschleife.



"Je me suis défendu avec acharnement contre Thed parce que je savais que la Lynk & Co était vraiment très rapide, surtout sur le mouillé", a déclaré Tassi, qui pilote une Honda Civic Type R TCR équipée par Goodyear. "Au tour suivant, j'ai fait une erreur stupide et je suis sorti de la trajectoire dans le virage 1, du coup j'ai bloqué l'avant et il a pu me passer, j'ai donc fait tout le travail pour lui malheureusement."



"Après cela, j'ai encore essayé de lui mettre un peu de pression, mais dès que nous sommes passés dans la Nordschleife, il a pris un peu d'avance à chaque virage. Je poussais au maximum évidemment, puis j'ai entendu que Néstor [Girolami] avait une pénalité. Après cela, si je savais qu'il avait une pénalité derrière moi, il y avait un gros écart, je ne le poussais pas à commettre une erreur, donc dans mon dernier tour, j'étais prudent, je cherchais vraiment la meilleure performance possible et à ne pas faire d'erreur".



Le podium de Tassi a aidé à compenser sa sortie de la course 1 suite à son contact avec le pilote de Cyan Performance Lynk & Co, Santiago Urrutia.



"Vendredi a été une journée difficile, nous avons perdu beaucoup de points et ce qui s'est passé n'était pas notre faute", a déclaré le pilote ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. "C'est dommage, mais ce podium est une bonne compensation. Deux podiums en deux week-ends de course par rapport à l'année dernière, c'est une grande amélioration, un grand pas en avant. Je suis content de cela évidemment, je ne suis pas content que dans les deux week-ends de course j'ai perdu beaucoup de points précieux. Peut-être qu'à la fin, cela comptera. Mais je garde la tête basse et j'essaie de me concentrer sur mon travail pour m'améliorer autant que possible".