L'organe directeur du sport automobile a profité du week-end des volontaires et des officiels de la FIA pour rendre hommage à certains des hommes et des femmes les plus dévoués qui travaillent sans relâche pour que les événements de sport automobile aient lieu.



"Je félicite tous les bénévoles qui consacrent généreusement leur temps et leur énergie à assurer la sécurité et le succès de chaque événement de sport automobile de la FIA", a déclaré le président de la FIA, Jean Todt. "Sans eux, nous ne pourrions pas courir. En cette période sans précédent, je rends un hommage particulier aux bénévoles médicaux qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la COVID-19".



L'histoire inspirante de László, qui a fait preuve d'un dévouement et d'un engagement inébranlables envers le sport après une blessure qui a changé sa vie, a été honorée.



Alors qu'il travaillait comme commissaire de piste lors d'une manche de DTM en Hongrie en 2018, László a été frappé par une voiture de compétition, ce qui a obligé les médecins à lui amputer une jambe.



Un an plus tard, il est retourné dans les stands de la WTCR Race of Hungary et a également travaillé comme commissaire de stand lors du GP de Hongrie de Formule 1 au début de l'année, où il a pu contribuer aux protocoles COVID-19 de la FIA.



Les liens de László avec le WTCR vont plus loin après qu'il ait été invité à rejoindre Bence Boldizs, candidat au titre de pilote Rookie du WTCR, pour un tour en passager sur le Hungaroring en juin dernier dans une CUPRA du Zengő Motorsport. Suivez ce lien pour en savoir plus (en anglais) :



