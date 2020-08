Le WTCR, comment ça marche : #1 Qualifications

-

Le format de qualification du WTCR - FIA World Touring Car Cup pour 2020 a changé. Et voici comment.

*Toutes les épreuves comporteront une séance de qualification unique en trois phases. Les différentes sections sont appelées Qualifying Q1, Qualifying Q2 et Qualifying Q3.



*À l'exception de la WTCR Race of Germany où la longueur de la piste (25,378 kilomètres) nécessite une seule séance ininterrompue de 60 minutes.



*Et voici comment cela fonctionne :



QUALIFICATION Q1 :



Combien de temps ?20 minutes



Qui marque quoi ?Des points sont marqués par les cinq pilotes les plus rapides (5-4-3-2-1)



Qui accède à la Q2 ?Les 12 premiers



Au final.Le pilote le plus rapide remporte la pole position DHL pour la course 1



QUALIFICATION Q2 :



Combien de temps ?10 minutes



Qui marque quoi ?Aucun point n'est marqué



Qui arrive à la Q3 ?Les 5 premiers



QUALIFICATION Q3



Combien de temps ?Chaque pilote a droit à un tour de piste, un tour volant et un tour de piste



Qui s'élance le premier ?Le pilote qui est P1 en Q2 choisit le moment où il prend la piste, suivi par le pilote en P2, P3 etc.



Qui marque quoi ?Les 5 points les plus rapides (5-4-3-2-1)



Au final.Le pilote le plus rapide remporte la pole position DHL pour la course 3.

