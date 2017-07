Le WTCC en dix points : Hungaroring

Soixante dix-huit jours après avoir accueilli la FIA WTCC Race of Hungary, le Hungaroring était de retour sur le devant de la scène ce week-end lorsque le Grand Prix de Hongrie s'est tenu sur le circuit de 4,381 km à 20 km au Nord Est de la capitale Budapest.

Voici dix faits pour aiguiser l'appétit des fans avant la manche de Formule 1 :



1 :Alain Menu fut le premier vainqueur d'une course de WTCC sur le Hungaroring, décrochant la victoire au volant d'une Chevrolet en 2011.

2 :La popularité de l'épreuve auprès des fans locaux a été boostée par l'émergence du pilote privé, devenu pilote officiel Honda, Norbert Michelisz. Le pilote hongrois est ainsi devenu le héros local, surtout après sa victoire suite à une course menée de bout en bout en 2015.

3 :Cette victoire fut d'ailleurs la deuxième de "Norbi" sur son sol natal, son premier succès ayant été décroché en 2012 au volant d'une BMW.

4 :Alors que Michelisz s'est imposé comme le chef de file des pilotes hongrois au niveau international, le Zengo Motorsport a fait de même en ce qui concerne les équipes. Les pilotes en devenir Daniel Nagy et Zsolt David Szabo ont piloté ses Honda Civic lors de la WTCC Race of Argentina au début du mois de juillet.

5 :L'ancien pilote de Formule 1 Gianni Morbidelli a remporté son seul et unique succès en WTCC sur le Hungaroring lorsqu'il s'y est impose dans la course 2 en 2014.

6 :Avant 2015, Yvan Muller s'est imposé sur le Hungaroring tous les ans depuis que le WTCC se rend sur le circuit hongrois.

7 :Le WTCC fut le premier championnat international à tester le nouveau resurfaçage du Hungaroring, qui bénéficiait d'un nouvel enrobé de 3 à 5 centimètres d'épaisseur, lorsque la série s'y est produite en 2016.

8 :Bernd Storck, l'entraîneur principal de la sélection hongroise de football, fut un visiteur enthousiaste de la WTCC Race of Hungary la même année, où il fut embarqué pour un tour à haute vitesse au volant d'une voiture de sécurité Volvo V60 Polestar.

9 :La Hongrie est l'un des plus vieux pays d'Europe. Il fut fondé en 896, avant que la France et l'Allemagne ne deviennent deux entités séparées, et avant l'unification des royaumes anglo-saxons.

10 :Parmi les inventions célèbres venues de Hongrie, on citera le Rubik's cube (de Erno Rubik), le stylo à bille (Laszlo Biro) et la théorie de la bombe à hydrogène (Edward Teller).