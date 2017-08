Rappel de la saison WTCC #5 : Portugal

Mehdi Bennani et Robert Michelisz ont triomphé lors de la WTCC Race of Portugal le 25 juin, lors d'une épreuve qui écrivait l'histoire du sport automobile avec l'introduction du tour joker.

Les pilotes ont pris un parcours alternatif lors de la Course d'Ouverture et la Course Principale à Vila Real, dans le cadre d'une initiative pionnière visant à pimenter l'action sur un circuit en ville où les dépassements ne sont pas toujours possibles.



Tiago Monteiro (photo), qui reprenait la tête du championnat après deux podiums lors de sa course à domicile pour l'équipe officielle Honda - pour le plus grand plaisir des milliers de fans portugais – déclarait : "Deux podiums sur une piste où il est difficile de dépasser, cela n'aurait pas été possible sans le "tour joker". Ce fut un beau succès et félicitations aux organisateurs, Eurosport Events et François Ribeiro. Avoir mis tout cela en place en si peu de temps n'était pas facile mais, au final, le résultat a payé et cela peut être intéressant pour le futur."



Monteiro est revenu de la septième à la deuxième place lors de la Course d'Ouverture avant de décrocher la troisième place dans la Course Principale pour reprendre la main dans la course au titre devant le nouveau pilote placé en deuxième position, Thed Björk, le pilote du Polestar Cyan Racing décrochant lui aussi deux podiums au volant de sa Volvo S60.



Bennani était dans une belle forme pour le Sébastien Loeb Racing, signant sa deuxième victoire de 2017 lors de la Course d'Ouverture, alors que Michelisz célébrait son premier succès de la campagne, convertissant sa deuxième DHL Pole Position consécutive en première place sur le podium.



Tom Chilton a conclu par deux fois dans le top 6 mais il ne pouvait résister à son compatriote Rob Huff, lui aussi sur Citroën, qui était revenu de la dernière à la cinquième place lors de la Course Principale grâce à l'issue d'une course impressionnante pour le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Son effort était récompensé par le TAG Heuer Best Lap Trophy. Venant en plus de son succès en WTCC Trophy, cette récompense venait atténuer quelque peu sa déception d'avoir caler sur la première ligne de la grille.



Nick Catsburg, qui menait au classement avant le Portugal pour le Polestar Cyan Racing, chutait au troisième rang, 10 points derrière Monteiro après avoir terminé quatrième et cinquième lors des deux courses.



Manuel Fernandes, résident de Vila Real, a conclu les deux courses pour ses débuts en WTCC sur la troisième Lada du RC Motorsport, alors que le Japonais Ryo Michigami démarrait la Course d'Ouverture de la pole position sur sa Honda officielle mais était privé d'un bon résultat à cause d'une crevaison en fin de course.



DHL Pole Position Course d'Ouverture :Ryo Michigami (Honda Civic WTCC)

DHL Pole Position Course Principale :Norbert Michelisz (Honda Civic WTCC)

TAG Heuer Best Lap:Rob Huff (Citroën C-Elysée WTCC) 1m57.929s

Vainqueur WTCC MAC3 :Polestar Cyan Racing