Récap de la saison : Deux vainqueurs, de nombreux dépassements et du suspens sur le Slovakia Ring

Tiago Monteiro est le nouveau leader du Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme suite à un week-end riche en rebondissements.

Le Portugais de chez Honda a longtemps poursuivi, puis dépassé Mehdi Bennani, pour s'imposer dans la course d'ouverture, pendant que Rob Huff, son coéquipier prenait la troisième place. Monteiro s'est ensuite illustré dans une bataille haletante pour le podium et termine à sept dixièmes de la première place du champion du monde José María López, qui luttait avec un problème mécanique depuis le troisième tour.



Nicky Catsburg a mené pendant sept tours, mais l'usure trop importante de ses pneus a altéré les performances de sa LADA et le Hollandais a glissé en troisième position. Bennani remporte le Trophée WTCC dans les deux courses, tandis que Thed Björk offre le meilleur résultat de la courte histoire de l'équipe Polestar en WTCC, avec une quatrième place en course principale. Le Suédois a toutefois été exclu des deux manches car le métal d'une partie de son moteur se serait trop dilaté. Bien que cela n'affecte pas la performance de sa voiture, la réglementation du WTCC indique que la bride d'admission d'air doit passer les contrôles, quelles que soient les conditions.



Alors qu'il avait décroché la pole position DHL pour la course principale, Yvan Muller a vécu un week-end frustrant. Le Français quitte en effet la Slovaquie avec une sixième place comme meilleur classement.



Au total, 44.300 spectateurs se sont rendus au Slovakia Ring ce week-end, soit une augmentation de 8% par rapport à 2015 où 36.200 personnes s'étaient déplacées.



FAITS DE COURSE:

Pole Position DHL Course d'ouverture :Hugo Valente (LADA Vesta)

Victoire Course d'ouverture :Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

Pole Position DHL Course principale :Yvan Muller (Citroën C-Elysée WTCC)

VIctoire Course principale :José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap:José María López (Citroën C-Elysée WTCC), 2m06.669s

Victoire WTCC Trophy Course d'ouverture :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire WTCC Trophy Course principale :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3):Team Citroën et Team Honda



Rendez-vous demain pour la récap du meetingWTCC Race of Hungary