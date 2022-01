Un feu d’artifice avant les fêtes. Emilien Jacquelin s’est offert plusieurs "premières" en guise de cadeaux de Noël, le 19 décembre lors de la mass start du Grand-Bornand . Le double champion du monde en titre de la poursuite a aboli une anomalie, en décrochant sa première victoire individuelle sur le circuit, hors Mondiaux. "", nous a-t-il confié quelques jours plus tard. Un succès synonyme de prise de pouvoir : Jacquelin va découvrir la pression conférée par le dossard jaune, vendredi lors du sprint d’Oberhof

La perspective d’endosser cette tunique de leader l’avait perturbé, la veille de son triomphe en France, lors de la poursuite (9e). Durant la "course des rois", il a retrouvé le feeling qui fait de lui un biathlète d’exception. ", énumère-t-il dans l’entretien qu’il nous a accordé le 23 décembre.."

Le voilà donc qui vire en tête, au sein d’un exercice 2021-2022 qu’il pensait d’autant plus polarisé par les Jeux olympiques que sa préparation a été chamboulée, en août, par une blessure sur chute, à l’avant-bras et au poignet sur le côté gauche. Être prêt pour Pékin (4-20 février) lui semblait envisageable. Faire preuve d’une telle régularité dès le premier mois de compétition, moins. Une agréable surprise qui ne remet pas tout en cause : "."