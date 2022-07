De notre envoyé spécial à Rotherham,

Les Bleues ont-elles prêtées attention aux panneaux qui bordent la route les reliant de leur forteresse de tranquillité d'Ashby-de-la-Zouch au stade de tous les dangers à Rotherham ? Les plus attentives auront peut-être remarqué cette indication de la forêt de Sherwood, celle-là même où Robin des Bois a fait de la justice une vertu cardinale. Prendre aux riches pour donner aux pauvres. Samedi, au New York Stadium, les fortunées seront néerlandaises avec cette couronne continentale de 2017 encore sur leurs têtes pour quelques jours. Dans ce domaine, les Tricolores continuent de crier famine.

Voilà dix ans que la demi-finale des JO de Londres avait semé des promesses et des engagements. Ces Bleues, en pleine croissance, allaient finir par dominer l'Europe, un jour ou l'autre. Le jour est sans fin. Depuis, c'est une sempiternelle et impitoyable rengaine qui se répète : au-delà des quarts, point de Tricolores. Des générations se sont succédé, des sélectionneurs ont tenté, des joueuses ont pleuré et la France a fini par se résigner. Ces Bleues sont pauvres de titres mais riches de talents, "championnes du monde de matches amicaux", voilà pour le châtiment éternel.