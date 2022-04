Si l'adage du "match à six points" est parfois utilisé à foison et à mauvais escient, difficile de trouver une autre formule pour qualifier les trois rencontres entre les six derniers du championnat de France ce mercredi (19h). Hasard inouï du calendrier, les équipes de la 15e à la 20e place s'affrontent toutes entre elles sur une même journée, comme un signe du destin. Bordeaux contre Saint-Etienne, Lorient contre Metz et Troyes contre Clermont : il y aura de la casse à coup sûr lors de cette 33e journée, qui donnera d'ores et déjà des tendances prépondérantes dans la lutte pour le maintien. Rapide tour d'horizon de ces trois duels ô combien importants pour ces six clubs.

Classement des six dernières équipes de Ligue 1 avant la 33e journée :

15e Troyes 33 pts 16e Lorient 31 pts 17e Saint-Etienne 30 pts 18e Clermont 29 pts 19e Bordeaux 26 pts 20e Metz 24 pts

Bordeaux (19e) - Saint-Etienne (17e), à la croisée des chemins

Deux dynamiques qui se sont complètement croisées en l'espace d'une semaine. Au lendemain de la 31e journée, les Verts étaient au plus mal après une véritable claque subie à Lorient (6-2) contre un concurrent direct, qu'un Pascal Dupraz médusé avait bien du mal à expliquer. Les Girondins de leur côté, venaient de signer un succès ô combien précieux, le premier en presque trois mois, contre la désormais lanterne rouge messine (3-1), qui devait leur donner le plein de confiance à l'approche du sprint final pour le maintien.

Deux équipes imprévisibles

Alors à l'approche de ce duel qui pèse tout de même 16 championnats de France, bien malin sera celui qui pourra donner la tendance des deux formations jeudi matin. Les hommes de David Guion vont tenter de se réfugier derrière le soutien de leur public, qui a (une nouvelle fois) décrété l'union nationale derrière ses joueurs, sur la fougue d'un Sékou Mara intéressant dimanche, et sur l'espoir de ne pas voir leur gardien craquer et offrir des buts bêtement à l'adversaire . A Saint-Etienne, il faudra espérer une régularité que les Verts n'ont jamais vraiment eue cette saison pour ramener un résultat du Matmut-Atlantique, qui condamnerait presque les Girondins à une descente en Ligue 2. Mais rien n'est moins sûr, tant les lacunes défensives aperçues au Moustoir il y a dix jours ont inquiété (à raison) les suiveurs stéphanois. Au vu de leurs saisons respectives, on pourrait presque miser sur une défaite des deux clubs…

Guion, Adli, Onana avec Bordeaux Crédit: Getty Images

Lorient (16e) - Metz (20e), un écart à tous les étages

Sur le papier, c'est le duel le plus déséquilibré au classement, entre le 16e et le dernier. Lorient compte sept points d'avance sur le FC Metz, soit un écart gigantesque à six journées de la fin du championnat. Les Merlus sont loin d'être sauvés, avec seulement deux points d'avance sur le barragiste, mais les deux derniers succès acquis face à des concurrents directs à Clermont (2-0) et surtout contre l'ASSE il y a deux journées (6-2) ont de quoi assurer le plein de confiance aux hommes de Christophe Pélissier. Une attaque retrouvée , un stade du Moustoir rempli d'un public décidé à jouer son rôle à fond pour laisser une saison de plus son club en Ligue 1, et un adversaire plus bas que terre : Lorient a toutes les cartes en mains pour signer un succès majeur mercredi soir.

Car en face, les Mosellans ne voient plus le bout. Sans victoire depuis le 16 janvier dernier, soit plus de 3 mois, les hommes d'un Frédéric Antonetti suspendu et exilé en tribunes pendant sept matches, et qui fera son retour à Lorient, sont à cinq points du barragiste. Pire encore, ils n'ont gagné que quatre minuscules fois cette saison, sans jamais sortir de la zone de relégation depuis la sixième journée de Ligue 1. Les Messins sont sans idée dans le jeu, et peinent désormais également à garder leur cage inviolée, ce qui avait été leur force en début d'année 2022. A Lorient mercredi (19h), il y aura tout du match de la dernière chance pour les partenaires de Nicolas de Préville.

Lorient est le favori naturel

Nous avons 95% de chance de descendre." Une défaite messine mercredi, et c'est la quasi-assurance de voir les Grenats en Ligue 2 l'an prochain. Un duel que les Messins devront aborder sans leur attaquant Ibrahima Niane suspendu, ni leur capitaine Dylan Bronn, blessé. Les derniers résultats des deux clubs, à savoir une défaite à Nice pour Lorient (2-1) et un nul à Clermont pour les Messins (1-1) sont trompeurs : Lorient est favori de cette confrontation, et devrait sauf surprise récupérer trois points précieux dans la quête du maintien. Frédéric Antonetti ne s'y est d'ailleurs pas trompé en conférence de presse : "." Une défaite messine mercredi, et c'est la quasi-assurance de voir les Grenats en Ligue 2 l'an prochain.

Frederic Antonetti Crédit: Getty Images

Troyes (15e) - Clermont (18e), les deux promus vont vouloir s'entretuer

Une fois de plus, l'écart entre les deux équipes au classement s'explique par des dynamiques diamétralement opposées. D'un côté, l'ESTAC n'a perdu qu'une seule fois sur les sept derniers matches, avec quatre points d'avance sur son adversaire de mercredi. La patte Bruno Irlès commence à se faire sentir, malgré la fronde des supporters à son égard il y a quelques semaines, et les joueurs apparaissent tous concernés, à l'image des deux derniers résultats probants des Troyens : un succès obtenu à l'arraché contre Reims (1-0) dans le temps additionnel, et un match nul sauvé in extremis contre Strasbourg (1-1) dimanche dernier. Avec un petit matelas d'avance sur les relégables ainsi qu'une forteresse retrouvée au Stade de l'Aube, les Aubois ont de quoi espérer logiquement pouvoir éviter un nouvel ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2.

A Clermont, le temps est plutôt à l'inquiétude. Longtemps à distance respectable de la zone de relégation, les hommes de Pascal Gastien sombrent en 2022, et occupent désormais la place de barragiste. Avec une série noire de sept matches sans victoire, dont cinq défaites d'affilée de la J27 à la J31, les Auvergnats n'y arrivent plus et inquiètent pour leur première saison dans l'élite. Incapables de forcer la décision face à un FC Metz pourtant réduit à dix plus d'une mi-temps (1-1) , les Clermontois ont un calendrier plutôt abordable, mais il faudra pour cela aller chercher un résultat sur la pelouse de Troyes, au risque de voir Bordeaux récupérer cette fameuse 18e place.

La pression ne sera pas sur l'ESTAC

Dans ce duel de promus, qui avait tourné en faveur du Clermont Foot à l'aller lors de la 2e journée (2-0), la pression sera clairement sur l'équipe visiteuse. Avec le bénéfice de ne pas pouvoir tergiverser après la contre-performance de dimanche, les Clermontois jouent déjà une partie de leur survie dans l'élite sur cette rencontre. Les Troyens ont eux de nombreux motifs de satisfaction et de confiance au moment de recevoir un adversaire qui ne pourra quoi qu'il arrive pas les dépasser à l'issue de cette journée. A la faveur de sa 15e place, l'ESTAC sera dans le pire des cas 16e mercredi soir. Un joker de luxe pour les hommes d'Irlès, qui n'auront donc pas de complexe devant leur public pour aller distancer un peu plus la zone rouge et confirmer la bonne forme du moment. "Il faut aller chercher 'des' points, pas un point", a d'ailleurs affirmé l'entraîneur troyen en conférence de presse, symbole des ambitions champenoises en cette fin de saison.

La détresse de Johan Gastien après le nul frustrant de Clermont à Metz (1-1) Crédit: Getty Images

