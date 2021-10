Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : L'Atlético n'a fait qu'une bouchée du Barça

2. Rugby - Top 14 : Castres asphyxie Toulon

Porté par un Wilfrid Hounkpatin déterminant , Castres a profité de l'indiscipline de Toulon pour s'imposer avec autorité devant le RCT, en infériorité numérique durant 40 minutes (27-16). Les Castrais ont ainsi renoué avec le succès après deux matches sans victoire et remontent à la 4e place du classement. Pour les Toulonnais, désormais 10es après cette deuxième défaite consécutive, c'est un début de saison compliqué qui se confirme.

Top 14 - Wilfrid Hounkpatin (Castres) Crédit: Icon Sport

3. Football - Ligue 1 : Nice grimpe sur le podium

Nice a parfaitement célébré ses retrouvailles avec son public de l'Allianz-Riviera, six semaines après les graves incidents face à Marseille. Les Aiglons ont dominé Brest sous l'impulsion de leurs défenseurs, Jean-Clair Todibo et Melvin Bard, tous deux buteurs, alors que les Bretons ont sauvé l'honneur par Franck Honorat en toute fin de match (2-1). Le Gym prend provisoirement la troisième place du classement. Brest est toujours en grande difficulté à la 19e place.

Nous avons aussi retenu pour vous

MotoGP - Grand Prix des Amériques : L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) partira en pole dimanche après avoir signé le meilleur temps des qualifications devant Fabio Quartararo (Yamaha Factory).

Football - Serie A : Un but en fin de match de Manuel Locatelli a permis à la Juventus de remporter le derby de Turin face au Torino (0-1). L'Inter s'est de son côté imposée à Sassuolo (1-2).

Football - Premier League : Après trois victoires consécutives, Arsenal a dû se contenter d'un nul sur la pelouse de Brighton (0-0). Les Gunners pointent à la 9e place du classement.

Tennis - ATP San Diego : Cameron Norrie s'est qualifié pour la finale en battant le favori, le Russe Andrey Rublev. Il affrontera le Norvégien Casper Ruud, vainqueur du Bulgare Grigor Dimitrov.

Football - Bundesliga : Christopher Nkunku a signé un nouveau doublé pour guider le RB Leipzig à la victoire face à Bochum (3-0). L'ancien joueur du PSG en est déjà à neuf buts cette saison.

La vidéo de rattrapage

Revivez en images l'arrivée de la première édition féminine de Paris-Roubaix. La Britannique Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo) a remporté l'épreuve en solitaire au Vélodrome de Roubaix après un show en solitaire de 82 kilomètres. Elle a devancé de plus d'une minute la Néerlandaise Marianne Vos et l'Italienne Elisa Longo Borghini.

Elle restera la première : L'arrivée victorieuse de Deignan au Vélodrome de Roubaix

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Paris-Roubaix : Attention, ça va être dantesque !

2. Football : des chocs de partout en Europe !

Amateurs de ballon rond, cette journée est aussi pour vous ! Il y aura déjà des affiches alléchantes en Ligue 1 avec Rennes-PSG (13h00), Lille-Marseille (17h00) et le derby Lyon-ASSE (20h45). Mais aussi ailleurs, avec notamment un Liverpool-Manchester City en Premier League (17h30), Espanyol-Real Madrid en Liga (16h15), Bayern-Francfort en Bundesliga (17h30) ou Atalanta-AC Milan en Serie A (20h45). De quoi se motiver pour rester au sec dans son canapé !

3. Tennis - ATP Sofia : Monfils pour un 11e sacre

Il a déjà frappé fort en atteignant au moins une finale d'un tournoi du circuit ATP pour la 17e année consécutive, performance que seuls Roger Federer et Rafael Nadal ont réalisé avec lui . Maintenant, il s'agit d'accrocher un 11e titre en carrière. C'est tout le défi qui attend Gaël Monfils, et il lui faudra jouer son meilleur tennis pour vaincre le talentueux Italien Jannik Sinner. Début de la rencontre à parti de 15h30 !

4. MotoGP - Grand Prix des Amériques : Quartararo sous pression

48 points. C'est l'écart qui sépare Fabio Quartararo, leader au classement du championnat du monde, de son dauphin Francesco Bagnaia à quatre courses du verdict. Mais le pilote italien de Ducati a le vent en poupe et visera une troisième victoire consécutive à Austin, où il partira en pole devant le Français de Yamaha Factory. Départ de la course à 21h.

5. Rugby - Top 14 : Clermont doit se relancer

Battu par Toulouse la semaine passée, Clermont a concédé une troisième défaite en quatre matches et pointe à l'avant-dernière place du classement. Autant dire que la victoire est impérative pour les Auvergnats face au Racing, auteur d'un début de saison nettement plus convaincant et actuellement sixième au classement. Coup d'envoi à 21h05 !

Top 14 - JJ Hanrahan (Clermont) contre Toulouse Crédit: Icon Sport

