Coupe, Ferrari, Milwaukee, Shiffrin : L'actu sur un plateau

1. Foot - Coupe de France : Lille passe, plusieurs chocs de L1 en 16es

Un éclair de Nicolas Pépé et un but de Luiz Araujo ont suffi au LOSC pour venir à bout de Sochaux sur la plus petite des marges (1-0) en 32e de finale. Les Dogues affronteront Sète (National 2) au prochain tour. Le tirage au sort des 16es de finale a par ailleurs réservé trois matches entre clubs de l'élite : Amiens - Lyon, Toulouse - Reims et Saint-Etienne - Dijon. Il pourrait y en avoir un quatrième puisque le PSG attend encore de connaître le nom de son adversaire : Grenoble ou Strasbourg.

Vidéo - Un éclair pour une victoire sereine : le résumé de Lille - Sochaux 01:45

2. Basket - NBA : Milwaukee, patron serein

Les Bucks ont signé la nuit dernière une 28e victoire (pour seulement 11 défaites) en saison régulière en dominant Utah (114-102), notamment grâce aux 30 points de Giannis Antetokounmpo. Milwaukee, meilleure équipe de l'Est, possède toujours le meilleur bilan de la ligue, d'autant que, dans le même temps, Denver, leader de l'Ouest, s'est incliné (125-113) face aux Rockets de James Harden (32 points, 14 passes) et Clint Capela (31 points, 9 rebonds) encore très inspirés. Les Lakers, toujours privés de LeBron James, ont eux mis fin à une série de trois défaites en s'imposant (107-97) sur le parquet des Mavericks de Luka Doncic (27 points, 8 rebonds).

3. Rallye raid - Dakar : Al-Attiyah prend les commandes, Loeb ne force pas

Nasser Al-Attiyah (Toyota) a dominé la première étape du Dakar 2019 entre Lima et Pisco (331 km dont 84 de spéciale). Carlos Sainz (Mini) a terminé deuxième alors que Stéphane Peterhansel est relégué un peu plus loin. Sébastien Loeb, qui a pris le parti de démarrer tranquillement, a lui déjà perdu plus de six minutes sur le vainqueur du jour.

Sebastien Loeb (Peugeot) - Etape 1 Dakar 2019Getty Images

4. Formule 1 : Ferrari change de tête

Après quatre saisons aux commandes, Maurizio Arrivabene a été débarqué par Ferrari, comme l'annonçait dès lundi matin La Gazzetta dello sport. C'est le directeur technique de l'écurie italienne, Mattia Binotto, qui va le remplacer. Au terme d'une année qui a dévoilé de multiples failles dans l'organisation et la stratégie sportive des Rouges face à Mercedes, John Elkann, le président de Ferrari, a donc décidé de tourner la page Arrivabene, comme il l'avait fait pour Kimi Räikkönen, remplacé par Charles Leclerc.

Tennis - Pouille et Chardy recalés d'entrée à Sydney. Lucas Pouille a été sèchement battu la nuit dernière par Andrey Rublev au 1er tour (6-2, 6-3). Même issue pour Jérémy Chardy, qui a lui cédé en trois manches contre Andreas Seppi (7-5, 2-6, 6-4).

Foot - Liverpool à la trappe en Cup. Sale semaine pour les Reds. Quatre jours après leur défaite contre Manchester City en Premier League, les joueurs de Jürgen Klopp ont été sortis au 3e tour de la Coupe d'Angleterre par Wolverhampton (2-1).

Hand - Les Bleus surclassent la Slovénie pour boucler leur préparation au Mondial. L'équipe de France a peaufiné ses derniers réglages en dominant à nouveau la Slovénie (29-21) à Rouen pour son dernier match avant le championnat du monde qui débute jeudi. Les Bleus affronteront le Brésil vendredi soir pour leur entrée en lice.

Vidéo - Le zap des 32es entre dévotion, révolutions, émotions et ovations 02:11

1. Ski - Flachau : Un nouveau récital de Shiffrin ?

La station autrichienne accueille un slalom dames en nocturne. Une seule question en toile de fond : Mikaela Shiffrin peut-elle être battue ou va-t-elle signer un dixième succès (déjà) cette saison ? Réponse en direct sur Eurosport à partir de 18h.

2. Foot - Ligue 1 : Séance de rattrapage pour Nantes, Montpellier, Amiens et Angers

Deux rencontres reportées de la 18e journée se déroulent ce mardi soir (19h). Nantes, qui a glissé à la 14e place, accueille Montpellier, 4e, alors que dans le même temps Amiens, 17e, reçoit Angers, 15e.

3. Foot - Coupe de la Ligue : Lyon - Strasbourg pour ouvrir les quarts

L'Olympique Lyonnais joue une place dans le dernier carré contre Strasbourg (21h) pour le début des quarts de finale. Les trois autres rencontres (Monaco - Rennes, PSG - Guingamp et Bordeaux - Le Havre) auront lieu mercredi soir.

4. Basket - Grands Récits : Petrovic, pionnier au destin brisé

C'est mardi, c'est Grands Récits sur eurosport.fr. Avec au programme cette semaine, l'histoire de l'un des meilleurs joueurs européens à avoir foulé les parquets NBA : Drazen Petrovic. C'est à lire par ici