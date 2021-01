Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Depay peste, mais Lyon caracolle

Memphis Depay, auteur d'un doublé, s'est également fait remarquer pour ses déclarations sur son avenir, ne fermant pas la porte à un départ de l'OL dès cet hiver. La raison ? Il s'est vexé d'avoir été remplacé dans les dix dernières minutes de la rencontre. "Si on continue à me sortir quand je marque deux buts, je réfléchirai peut-être à partir"

2. Basket - La NBA en émoi après l'épisode du Capitole

"2021 est une nouvelle année, mais certaines choses n'ont pas changé, mais nous avons décidé de jouer le match de ce soir pour essayer d'apporter de la joie dans la vie des gens." L'envahissement du Capitole à Washington a eu un écho auprès des joueurs NBA cette nuit. Les joueurs de Boston, Miami, Golden State et Clippers se sont agenouillés pendant l'hymne national, avant leurs matches NBA mercredi, en réaction à la manifestation violente des partisans de Donald Trump à Washington, qui ont interrompu la certification des résultats de la présidentielle.

A San Francisco, joueurs des Warriors et des Clippers ont également posé un genou à terre pendant le "Star Spangled Banner", tandis qu'à Milwaukee, ceux des Bucks et des Pistons l'ont fait au début du match, pendant deux possessions, soit deux fois 24 secondes. A Phoenix, les membres des Suns et des Toronto Raptors ont observé un moment de silence enlacés en centre du parquet.

Dans les résultats de la nuit, à retenir : le match énorme que se sont livré Washington et Philadelphie : les Sixers, menés par un énorme Joel Embiid (38 points), ont réussi à battre les Wizards d'un Bradley Beal déchaîné (60 points !) mais incapables de venir à bout du leader du championnat auteur d'un 5e succès de suite.

3. Rugby - Top 14 : Montpellier coule encore

En match en retard de la 7e journée, Lyon est venu à bout de Montpellier, 24-20, mercredi soir à Gerland. Après une excellente première mi-temps, les Lyonnais se sont fait peur en seconde période, face à de valeureux Montpelliérains, qui ont vu Philippe Saint-André prendre les commandes d'une équipe en plein doute.

"Altrad a pris le meilleur entraîneur pour expliquer les défaites"

On a aussi retenu pour vous

Rallye-Raid : Et de trois pour Nasser Al-Attiyah (Toyota) avec sa 3e victoire d'étape consécutive sur le Dakar 2021 en Arabie saoudite. Le Français Xavier de Soultrait (Husqvarna) s'est emparé de la tête du classement général moto, mercredi à l'issue de la 4e étape.

Al-Attiyah enchaîne, Loeb se reprend : le résumé de la 4e étape

Voile - Leader du Vendée Globe depuis trois semaines, Yannick Bestaven a encore creusé l'écart avec ses poursuivants, reléguant son second Damien Seguin à plus de 373 milles (692 km), selon le dernier pointage de ce matin.

Handball - D1 féminine : Les handballeuses de Brest, portées par leur gardienne danoise Sandra Toft et leur arrière gauche slovène Ana Gros, ont remporté le choc contre Metz 30-19, mercredi soir à domicile, et restent invaincues.

Football - Serie A : La Juventus a mis fin à l'invincibilité en Serie A de l'AC Milan (3-1) mercredi à San Siro lors de la 16e journée, les Rossoneri restant néanmoins leaders après le faux-pas de l'Inter Milan.

Foot - Liga : Le FC Barcelone est remonté à la troisième place du championnat espagnol grâce à sa victoire sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (1-3), jeudi en match en retard de la 2e journée.

Foot - Coupe du Roi : Énorme surprise en Espagne: l'Atlético de Madrid, actuel leader du championnat espagnol, s'est fait sortir dès les 32e de finale par le club de Cornella (1-0), qui évolue en troisième division.

Foot - Coupe de la Ligue anglaise : Manchester City a rejoint Tottenhal en finale, en battant son voisin Manchester United (2-0). Match à jouer le 25 avril à Wembley.

La vidéo de rattrapage

Il n'y a pas que Lionel Messi que la rumeur envoie à Paris. Dans l’impasse avec le Real Madrid concernant sa prolongation, Sergio Ramos est aussi à la croisée des chemins. Parmi les possibles destinations, le PSG fait figure de favori. Nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin font le point sur le dossier dans Mercredi Mercato. Retrouvez l’intégralité de l’émission en podcast sur les plateformes d’écoute.

Ramos, de Madrid à Paris ? "Le Real a l’habitude de couper des têtes"

Les podcasts du jour

Cette semaine, Raphaël Poulain accueille Gabin Villière, jeune ailier qui fait les beaux jours du RC Toulon et récemment de l'équipe de France... à XV comme à 7. 2021 sera une belle année, mesdames et messieurs, car au-delà de nos bonnes intentions et autres belles résolutions, nous avons dans notre escarcelle de joueurs à haut potentiel un futur Dominici, juste pour faire perdurer la tradition des mecs un peu fous qui nous font aimer, malgré la sinistrose ambiante, notre cher rugby par leur fougue et leur talent. Lui, c'est Gabin Villière.

Retour en arrière à présent. Ivan Lendl a dominé le tennis dans les années 80. Mieux, il a contribué à le faire entrer dans une nouvelle forme de modernité. De tous les grands champions de ce sport, il aura pourtant été le moins aimé. Entre mythes et réalités, retour sur le parcours d'un joueur hors normes et d'un homme complexe. L'un et l'autre valent peut-être mieux que les grisâtres apparences.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Football - Tirage des 32e de finale de la Coupe de France (17h) : A saison inédite, édition inédite. Chamboulée par les mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus, la Coupe de France va proposer un format inédit pour son édition 2020-2021. Le tirage sera à suivre jeudi, dès 17h sur Eurosport 2.

Rugby - Début de la 15e journée de Pro D2 : Deux affiches à suivre en 2e division avec Colomiers-Vannes à 19h, avec des Bretons peuvent prendre provisoirement la tête du championnat à Perpignan, et Oyonnax-Grenoble à 20h45.

