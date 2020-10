Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Nice à l'usure

Ligue 1 Nice vient à bout de Nantes à l'usure IL Y A 10 HEURES

Ce fut dur, même à onze contre dix, mais Nice a retrouvé le sourire en battant Nantes samedi soir (2-1). En infériorité numérique après l'expulsion de Girotto dès la 3e minute, les Canaris ont lutté, revenant à égalité dans les arrêts de jeu de la première période. C'est finalement Kephren Thuram-Ulien qui a donné un avantage décisif aux siens à l'heure de jeu. Les Aiglons remontent provisoirement à la 8e place.

2. Tennis - Roland-Garros : La folle élimination de Muguruza

Garbine Muguruza, 11e mondiale et lauréate en 2016, a été éliminée au 3e tour de par Danielle Collins (57e) 7-5, 2-6, 6-4, au terme d'un match de 2h26 qui s'est joué sur deux courts. Muguruza et Collins, 26 ans, avaient débuté leur bras de fer sur le court Suzanne-Lenglen, mais une pluie violente s'est abattue sur Paris alors que l'Espagnole menait 1-0 et 30-15. Les organisateurs ont alors décidé de faire une entorse au règlement (un match commencé sur un court doit se terminer sur ce même court), en déplaçant la partie sur le court Philippe-Chatrier désormais doté d'un toit.

Match joué sur deux courts, double break gâché dans le 3e : Muguruza a passé une sale soirée

3. Football - Serie A : Cas de Covid-19 à Naples, le match face à la Juventus maintenu

Folle journée, aussi, pour les Napolitans et les Turinois samedi. Les deux clubs doivent s'affronter ce dimanche mais deux cas de Covid-19 enregistrés dans l'effectif de Naples ont un temps fait planer une menace sur le match. C'est finalement vers 23h30 qu'est tombée la décision de la Ligue italienne de football confirmant le maintien de la rencontre. Les Napolitains devront donc bien être sur la pelouse à Turin dimanche à 20h45, pour éviter une défaite 3-0 sur tapis vert.

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Le Betis Séville est devenu leader provisoire en Liga après son succès samedi à Valence (2-0). Le Real Madrid et le FC Barcelone jouent ce dimanche.

Football - Serie A : L'AS Rome a remporté sa première victoire de la saison sur le terrain de l'Udinese (1-0) grâce au premier but en Italie de Pedro.

Football - Transferts : Le Stade Rennais a annoncé samedi soir, coup sur coup, l'arrivée en Bretagne de deux défenseurs prêtés pour une saison, l'Italien Daniele Rugani (Juventus) et le Brésilien Dalbert Henrique (Inter).

Football - Transferts : Edinson Cavani va rejoindre Manchester United selon plusieurs médias français et britanniques.

Football américain - NFL : Le choc entre Kansas City, champion en titre, et New England, prévu dimanche, a été reporté après que plusieurs joueurs ont été testés positifs au coronavirus.

Handball - Lidl Starligue : Le PSG a facilement battu Cesson-Rennes 39 à 21, sa 37e victoire consécutive à domicile dans sa salle de Coubertin.

Basket - Jeep Elite : Monaco a signé sa première victoire en s'imposant à domicile contre Roanne (86-61), alors que Strasbourg a corrigé Chalon-sur-Saône (76-54) en Bourgogne.

Le tweet nostalgique

La vidéo de rattrapage

"C'est génial de voir le tennis que produit Fiona Ferro"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Garcia et Gaston doivent déplacer des montagnes

Jour de huitièmes de finale à Roland-Garros ! Deux Français seront sur le Chatrier pour une place parmi les huit derniers jours de l'édition 2020 dans chaque tableau. Chez les femmes, ce sera dur pour Caroline Garcia, opposée à la tête de série numéro 3, Elina Svitolina, double quart de finaliste à Roland (2015 et 2017). Pour Hugo Gaston, ce sera encore plus compliqué face à Dominic Thiem, récent vainqueur de l'US Open et double finaliste sur la terre parisienne (2018, 2019). Rafael Nadal a lui rendez-vous avec Sebastian Korda.

Hugo Gaston. Crédit: Getty Images

2. Cyclisme - Liège-Bastogne-Liège : Alaphilippe va étrenner son nouveau maillot

Cette 106e "Doyenne" sera une fête pour Julian Alaphilippe. Dans les Ardennes belges, "Loulou" portera pour la première fois en compétition son magnifique maillot de champion du monde. Favori après sa démonstration au Mondial, le Français devra se méfier de Mathieu van der Poel, inscrit de dernière minute, mais aussi de toute une pléiade d'outsiders (Hirschi, Kwiatkowski, Schachmann, Woods…).

3. Football - Ligue 1 - Un OL-OM tendu à défaut d'être attendu

On ne peut pas dire que Lyon et Marseille impressionnent depuis le début de saison, bien au contraire. Englués dans une crise de jeu et de résultats, les deux olympiques s'affrontent ce dimanche soir en clôture de la 6e journée de Ligue 1 (21h). Gare au perdant. Plus tôt, Rennes aura reçu Reims (17h) et Lille aura défié Strasbourg (15h).

OL-OM Crédit: Getty Images

4. Football - Championnats européens : Chocs à tous les étages

La journée sera chaude sur les pelouses des championnats européens. A 17h30, Manchester United a rendez-vous avec Totteham pour un choc anglais. Un peu plus de trois heures plus tard ce sera au tour de la Juventus Turin et de Naples, si les Napolitains sont bien sur le terrain (20h45). Enfin, à 21h, le FC Barcelone défie le FC Séville au Camp Nou. Le Real Madrid a un match plus abordable sur la pelouse de Levante (16h).

Sorti à la 44e minute, Fati en feu, Coutinho dans l'axe : Faut-il s'inquiéter pour Griezmann ?

