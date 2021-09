Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Volleyball - Euro 2021 : Les Bleus tombent de haut

Difficile retour sur terre pour les Bleus. Championne olympique à Tokyo, l'équipe de France s'est inclinée en huitième de finale face à la République tchèque (22-15, 19-25, 32-34). Les hommes de Bernardinho avaient pourtant brillé en phase de poules et étaient largement favoris face aux Tchèques.

Omnisport Macron promet "un plan massif pour les équipements sportifs" IL Y A 9 HEURES

2. Football - Divers : Pelé prêt à sortir des soins intensifs

prêt" à quitter les soins intensifs de l'hôpital de Sao Paulo, suspecte" au côlon. Selon sa fille Kely Nascimento, O Rei s'apprête à être transféré dans une chambre de soins continus "dans un jour ou deux avant de rentrer chez lui". Pelé va mieux. La légende du football brésilien est "" à quitter les soins intensifs de l'hôpital de Sao Paulo, où il a été opéré d'une tumeur " au côlon. Selon sa fille Kely Nascimento, O Rei s'apprête à être transféré dans une chambre de soins continus "".

3. Boxe : Joshua a "besoin" de combattre Fury

BBC. "On en a besoin pour la boxe, a-t-il confié. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il me faut." Un combat d'unification entre les deux détenteurs de tous les titres majeurs de la catégorie des lourds est dans l'air depuis plusieurs mois. Il n'attend que ça. Anthony Joshua a "besoin" de combattre Tyson Fury , comme il l'a confié au cours d'un podcast de la. ", a-t-il confié.." Un combat d'unification entre les deux détenteurs de tous les titres majeurs de la catégorie des lourds est dans l'air depuis plusieurs mois.

On a aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Coupe du monde 2023 (F) : Eve Périsset et Ella Palis blessées, Corinne Diacre a fait appel à la défenseure de Reims Océane Deslandes en vue des déplacements en Grèce et en Slovénie.

Gymnastique artistique : Les gymnastes américaines Simone Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols et Aly Raisman vont témoigner ce mercredi au Congrès des ratés de l'enquête du FBI sur les agressions sexuelles commises par l'ex-médecin de l'équipe féminine des Etats-Unis, Larry Nassar.

Une ovation et un soupir de soulagement : le podium plein d'émotions de Biles

Football - Serie A : L'AC Milan a saisi la Fédération italienne de football afin d'enquêter sur des cris racistes présumés dont Tiémoué Bakayoko et Franck Kessié auraient été victimes, dimanche, lors du match face à la Lazio.

Le tweet mise au point

Alors que l'un de ses morceaux a été choisi pour remplacer le titre de Phil Collins comme musique d'entrée des joueurs du PSG au Parc des Princes - ce qui déplait à une partie des supporters - DJ Snake a fait une petite mise au point sur les réseaux sociaux.

La vidéo de rattrapage

Un petit set en tout et pour tout. Voilà ce qu'ont perdu, à eux deux, les vainqueurs de l'US Open Daniil Medvedev et Emma Raducanu. Savez-vous depuis quand cela n'était plus arrivé ? Réponse dans Jeu, Set et Maths.

Medvedev et Raducanu, du jamais vu depuis 1987

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Les affaires reprennent

C'est le retour du grand rendez-vous européen. Ce mardi soir (18h45) débute l'édition 2021-2022 de la plus prestigieuse des compétitions européennes. A surveiller de près : le retour de Cristiano Ronaldo dans sa compétition fétiche avec Manchester United, face au Young Boys, l'énorme choc entre le Barça et le Bayern, l'entrée en matière de Lille face à Wolfsburg mais aussi celle du champion en titre Chelsea face au Zenit.

Nos favoris pour la Ligue des champions : Le PSG vraiment seul au monde ?

2. Cyclisme - Tour du Luxembourg : Cosnefroy et Pinot en selle

En bronze au Championnat d'Europe, Benoît Cosnefroy se lance ce mardi dans le Tour du Luxembourg, avec cinq étapes au programme jusqu'à samedi. Thibaut Pinot est également de la partie. Et c'est à suivre sur Eurosport.

Premium Cyclisme Tour de Luxembourg 2021 | 1re étape 14:29-17:31

Omnisport Medvedev frustre Djoko, Benzema voit triple, les volleyeurs sur le pont : L'actu sur un plateau HIER À 04:51