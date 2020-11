Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Disparition : Diego Maradona enterré jeudi soir

Football "Une union indélébile" : Maradona et Naples, amour unique et infini IL Y A 16 HEURES

Diego Maradona a été enterré jeudi soir lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires, à l'issue d'une journée où des milliers de fans lui ont rendu un dernier hommage, selon les images de la télévision argentine. Le corbillard transportant le cercueil recouvert du drapeau argentin avait quitté le palais présidentiel en fin de journée, salué par des milliers de personnes le long des routes avant que le cercueil ne soit mis en terre dans un caveau familial.

Le cercueil de Diego Maradona arrive au cimetière de Jardín de Paz de Bella Vista, à Buenos Aires Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue Europa : Un bon nul pour Lille, Nice proche de la sortie

Pas de qualification mais un bon point pour Lille. Mené au score par l'AC Milan, le club nordiste a trouvé les ressources pour égaliser (1-1) jeudi soir et conserver sa première place. Ce fut plus difficile en revanche pour l'OGC Nice, battu à domicile par le Slavia Prague (1-3). Les Aiglons sont proches de l'élimination avec six points de retard sur Prague et Leverkusen et deux matches à jouer. Pour espérer se qualifier, il faudrait, qui plus est, inverser la tendance face aux Allemands (défaite 6-2 à l'aller).

3. Handball - Ligue des champions : Nouveau succès pour le PSG

Une semaine après leur victoire à l'arraché à Porto grâce à une excellente seconde période, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont à nouveau imposés contre les Portugais (29-28) en Ligue des champions, à Coubertin jeudi, mais se sont cette fois rassurés. Avec ce succès, le PSG poursuit sa remontée au classement de son groupe de C1 avec six points en six matches joués (trois victoires, trois défaites), et occupe désormais la 4e place.

Sérieux puis mis sous pression, le PSG s'en est sorti au bout du suspense contre Porto

Football - Ligue Europa : Les premiers tickets pour les 16e de finale de la Ligue Europa sont tombés jeudi, avec les qualifications d'Arsenal, Leicester, la Roma et Hoffenheim.

Rugby - Pro D2 : Biarritz a concédé le match nul sur le terrain de Provence Rugby (16-16) tandis que Colomiers s'est péniblement défait de Nevers (19-16) jeudi soir, en ouverture de la 11e journée.

Voile - Vendée Globe : En tête depuis cinq jours, Charlie Dalin (Apivia) a encore accru son avance sur ses poursuivants, selon le dernier pointage vendredi matin. Il compte 201 miles d'avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut).

Ski Alpin - Géant parallèle : Petra Vlhova a remporté sa troisième victoire consécutive en Coupe du monde. Elle a devancé la surprenante américaine Paula Moltzan et la Suissesse Lara Gut.

Une chute de Moltzan et Vlhova s'offre son troisième succès de la saison : la finale en vidéo

10 secondes, 5 adversaires effacés et 32 km/h : le "but du siècle" de Maradona décortiqué

1. Formule 1 - Grand Prix de Bahrain : Dernière ligne droite pour la saison 2020

Trois weekends, trois Grands Prix, voilà ce qu'il reste à la saison 2020. Les pilotes entament le dernier triptyque ce vendredi avec les essais libres à Bahreïn (12h et 16h) avant de disputer une nouvelle course au même endroit le weekend prochain puis de terminer à Abou Dabi le 13 décembre. Déjà titré, Lewis Hamilton n'a plus de pression mais derrière il reste encore de beaux enjeux.

2. Ski Alpin - Géant parallèle : Pinturault pour un premier succès ?

Il n'a pas toujours aimé ça mais Alexis Pinturault va peut-être apprendre à apprécier le géant parallèle cette saison. Désormais plus justes puisque disputées sous forme aller-retour, les épreuves parallèles font leur retour à Lech (Autriche) ce vendredi. Après sa quatrième place en ouverture à Sölden, le Français a l'occasion de prendre la tête du classement général. Rendez-vous à 17h40 sur Eurosport.

3. Football - Ligue 1 : Rennes à la relance

Difficile période que celle que vit le Stade Rennais en ce moment. Encore battu en Ligue des champions mardi par Chelsea, et donc éliminé de la compétition, le club breton n'a plus gagné depuis quatre matches et le 31 octobre. En déplacement sur la pelouse de Strasbourg, 19e et qui n'a plus goûté aux joies de la victoire depuis le 20 septembre, Rennes cherchera à se relancer.

Eduardo Camavinga lors de Rennais - Krasnodar en Ligue des champions le 20 octobre 2020 Crédit: Getty Images

4. Rugby - Top 14 : Clermont-Castres en ouverture

La 10e journée Top 14 débute ce vendredi soir par un match des extrêmes entre le Castres Olympique (12e) et l'ASM Clermont (3e). Depuis la raclée encaissée à La Rochelle (62-3), les Castrais se sont repris en accrochant Toulouse (16-16) et en dominant le Racing 92 (28-26) et en perdant de peu face à Bordeaux-Bègles (29-30). Du côté Clermontois, on cherchera à reprendre la marche en avant après la défaite concédée début novembre face au leader Rochelais.

