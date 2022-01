CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE RATÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis, Open d'Australie : Monfils s'est fait peur avant de dérouler encore une fois

Il s'est fait une belle peur. Mais malgré une cheville tordue en début de match qui a failli lui coûter cher, Gaël Monfils a encore une fois parfaitement géré son match face à Cristian Garin. Il s'est imposé 7-6, 6-1, 6-3 en 2h01 pour retrouver les huitièmes de finale de l'Open d'Australie sans avoir perdu le moindre set en route. Il jouera Miomir Kecmanovic (77e mondial). La première qualifiée pour la deuxième semaine de l'Open d'Australie a été Victoria Azarenka, qui a expédié Elina Svitolina 6-0, 6-2 en 1h07.

2. Basket, NBA : Les Suns s'offrent Dallas, Curry signe un carton pour… rien

Mal embarqué avant d'accélerer dans les dernières minutes, Phoenix s'est imposé jeudi à Dallas (109-101) en faisant une nouvelle fois la différence dans les dernières minutes. Avec 28 points de Devin Booker ou encore 20 points et 11 passes de Chris Paul - auteur de 10 points en fin de rencontre -, les Suns confortent leur domination dans la conférence Ouest. Luka Doncic (28 pts, 8 rbds, 8 pds) a été impuissant pour les Mavs tout comme Steph Curry pour les Warriors. Golden State a en effet chuté sur son parquet contre Indiana (117-121) après prolongation. Les Warriors ont pourtant pu compter sur 39 points de Curry. Mais ça n'a pas suffi. Avec un Evan Fournier maladroit (6 pts), New York a concédé un troisième revers consécutif contre La Nouvelle-Orléans (91-102).

3. Football, Transferts : Lloris devrait finalement rester à Tottenham

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Handball, Euro 2022 - La France face aux Pays-Bas (34-24), l'Espagne face à l'Allemagne (29-23), et le Danemark face à l'Islande (28-24) : les favoris pour le titre continental restent invaincus au tour principal à Budapest et Bratislava.

La France face aux Pays-Bas (34-24), l'Espagne face à l'Allemagne (29-23), et le Danemark face à l'Islande (28-24) : les favoris pour le titre continental restent invaincus au tour principal à Budapest et Bratislava. Football, League Cup : Grâce à un doublé de Diogo Jota, Liverpool est allé s'imposer sur la pelouse d'Arsenal (0-2), lors de la demi-finale retour de League Cup. Après le match nul de l'aller (0-0), les Reds décrochent ainsi leur billet pour la finale, qu'ils joueront face à Chelsea le 27 février prochain à Wembley

: Grâce à un doublé de Diogo Jota, Liverpool est allé s'imposer sur la pelouse d'Arsenal (0-2), lors de la demi-finale retour de League Cup. Après le match nul de l'aller (0-0), les Reds décrochent ainsi leur billet pour la finale, qu'ils joueront face à Chelsea le 27 février prochain à Wembley Athlétisme : Le légendaire entraîneur kényan John Velzian, grand artisan des succès de son pays en athlétisme, est mort jeudi à Nairobi à l'âge de 93 ans.

: Le légendaire entraîneur kényan John Velzian, grand artisan des succès de son pays en athlétisme, est mort jeudi à Nairobi à l'âge de 93 ans. Golf, PGA Tour : Patrick Cantlay, 4e joueur mondial, et un rookie nommé Lee Hodges se partagent la tête de l'American Express après le 1er tour disputé jeudi à La Quinta

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Pour faire venir Erling Haaland au Real Madrid, Florentino Pérez est prêt à tout : même à sacrifier son attaquant star pour faire de la place au Norvégien. D'autres attaquants de renoms sont au menu de ce Mercato Buzz : Ronaldo en froid avec Manchester United et Lewandowski pas pressé de prolonger au Bayern Munich.

Pérez prêt à sacrifier sa star pour faire venir Haaland

LE PODCAST A ECOUTER

Arrêt Buffet avec Harinordoquy

Arrêt Buffet spécial équipe de France cette semaine avec, d'abord, les choix de Fabien Galthié. Que pensent nos interlocuteurs de l'arrivée de quatre "nouveaux" et des retours de Teddy Thomas et de Virimi Vakatawa ? C'est l'objet de notre première partie. Il est aussi question des explications du sélectionneur et du XV que vous souhaiteriez voir face à l'Italie.

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER AUJOURD'HUI

1. Tennis, Open d'Australie : Les honneurs de la "night" pour Mannarino, un test pour Nadal

Placé sur la Margaret Court Arena, Adrian Mannarino affrontera Aslan Karatasev en fin de programme en night session. Ce sera aussi en soirée en Australie pour Naomi Osaka – opposée à Amanda Anisimova, Ashleigh Barty - face à Camila Giorgi - et Rafael Nadal, qui passera un test face à Karen Khachanov. A suivre sur Eurosport 1.

Adrian Mannarino Crédit: Getty Images

2. Ski Alpin, Kitzbühel : Un mythe avant les Jeux

Les spécialistes de vitesse s'attaquent à la mythique Streif de Kitzbühel. Deux descentes sont au programme en cette fin de semaine, dont la première ce vendredi à 11h30. Marco Odermatt et Aleksander Aamodt Kilde sont évidemment attendus. Deuxième sur la Streif en 2021, le Français Johan Clarey pourra-t-il de son côté refaire un coup ? Réponse à suivre sur Eurosport 2.

Clarey veut revivre "une semaine de rêve" sur sa piste de prédilection

3. Football, L1 : Derby du rachat entre Lyon et Saint-Etienne

Le derby entre Lyon et Saint-Etienne, clubs en souffrance cette saison, ouvre vendredi au Groupama Stadium la 22e journée de Ligue 1. Des Lyonnais dans le ventre mou, des Stéphanois dans les bas-fonds. Si on s'en tient au classement, le derby entre l'OL, 11e, et l'ASSE, 20e et dernière, semble avoir perdu de sa superbe. Mais un derby reste un match à part et la victoire est primordiale.

Et aussi

Du biathlon à Antholz avec les dames sur l'Individuel (14h15)

Du rugby avec Castres face aux Harlequins en Champions Cup (21h00). Et le LOU (contre Benetton) mais aussi Brive (à Edimbourg) en Challenge à la même heure.

(Avec AFP)

