Portal, Blues, NBA, Choc : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme – Carnet noir : Le monde du vélo pleure Nicolas Portal

C'est un choc au sein du peloton. Nicolas Portal, directeur sportif d'Ineos (ex Sky) depuis 8 ans, est décédé mardi d'un arrêt cardiaque. L'ancien coureur professionnel, qui avait participé aux succès des Sky puis Ineos sur le Tour de France (Froome, Thomas, Bernal), avait 40 ans.

2. Football – FA Cup : Liverpool chute encore, Chelsea en profite

Liverpool ne redresse pas la tête. Après sa première défaite en championnat le weekend dernier, les Reds ont à nouveau chuté face à Chelsea en huitième de finale de la Cup (2-0). Olivier Giroud, titulaire, n'a pas marqué mais a été précieux pour les Blues. Chelsea rejoint ainsi les quarts de finale de la compétition.

Dans les autres résultats de la soirée, Newcastle a arraché sa qualification sur la pelouse de WBA (2-3) et Sheffield United sur la pelouse de Reading (1-2).

3. Basket – NBA : Levert brille et Brooklyn s'offre les Nets

L'arrière de Brooklyn Caris Levert a survolé le match face à Boston. Il a inscrit 51 points et permis à sa franchise de s'offrir la victoire sur le parquet des New-Yorkais (129-120). De leur côté les Spurs l'ont emporté d'un tout petit point chez les Hornets (103-104). Les Clippers ont eux fait chuter le Thunder (109-94) tandis que les Raptors se sont imposés sur le parquet de Phoenix (114-123).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Ligue des Nations : La France a hérité du Portugal, de la Suède et de la Croatie pour la phase de groupes qui se disputera de début septembre à mi-novembre. Les Bleus devront remporter leur groupe s'ils veulent disputer la phase finale.

Surf – JO 2024 : Le comité international olympique (CIO) a validé le site de Teahupo’o (Tahiti) pour le surf aux Jeux Olympiques 2024 de Paris. Les sports urbains auront eux lieu place de la Concorde.

Football – DFB-Pokal : Le Bayern Munich s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne en dominant Schalke 04 grâce à un but de Joshua Kimmich en fin de première période (0-1). Leader en Bundesliga, vainqueur de Chelsea en huitièmes de finale aller en C1, le Bayern est toujours en course sur les tableaux.

Football – Coupe d'Italie : Face à l'épidémie de coronavirus, les autorités italiennes ont annoncé le report de la demi-finale retour de Coupe d'Italie entre la Juve et l'AC Milan prévue ce mercredi. L'ensemble du sport italien pourrait être suspendu pendant un mois.

Tennis – WTA Lyon : Kristina Mladenovic est sortie victorieuse du duel 100 % français qui l'opposait à Chloé Paquet, mardi au 1er tour dans le Rhône. Mal embarquée, la numéro 1 tricolore a eu finalement le dernier mot en trois sets (1-6, 6-2, 6-4).

Tennis – Challenger Indian Wells : De son côté Lucas Pouille, qui effectuait son retour sur les courts, a perdu son premier match de l'année face à Noah Rubin (6-4, 7-6), 250e joueur mondial.

Tennis - WTA Monterrey : La Belge Kim Clijsters, ex-numéro 1 mondiale, a été éliminée mardi par la Britannique Johanna Konta (6-3, 7-5) dès le premier tour du tournoi.

Basket – Euroligue : Villeurbanne, qui restait sur neuf défaites en dix matches, a remporté son dixième succès de la saison en Euroligue, le neuvième à l'Astroballe, face aux Espagnols de Valence, 72 à 65, mardi lors de la 27e journée.

Les Tweet hommage

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Coupe de France : Un choc pour une place en finale

La première demi-finale de Coupe de France verra s'affronter l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ce mercredi à partir de 21h10 en direct du Groupama Stadium sur Eurosport. L'OL veut poursuivre sa belle série après sa victoire face à la Juve et dans le derby dimanche. De son côté le PSG voudra se rassurer et préparer de la meilleure des manières le match retour des huitièmes de finale de la C1 face à Dortmund la semaine prochaine. Le vainqueur de ce choc retrouvera en finale le vainqueur du match entre l'ASSE et le Stade Rennais qui se disputera jeudi du côté de Saint-Etienne.

2. Football – Tournoi de France : La France débute par du très lourd

Les Bleues débutent leur tournoi ce mercredi face au Canada (17h). Cette compétition amicale de "haut-niveau" doit servir de galop d'essai au groupe de Corinne Diacre avant la poursuite des qualifications pour l'Euro 2021. La France affrontera ensuite le Brésil (samedi 7 mars) et les Pays-Bas (mardi 10 mars).

3. Football – FA Cup : Leicester, Tottenham et City veulent rejoindre Chelsea

C'est au tour de Leicester, face à Birmingham, Tottenham, face à Norwich et Man City face à Sheffield Wednesday, de tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Cup tout comme Chelsea hier face à Liverpool. Les rencontres seront à suivre à partir de 20h45.