Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des nations : Kane se rapproche de Rooney, l'Italie retrouve des couleurs

L'Allemagne pensait bien remporter le choc face à l'Angleterre. Mais un penalty transformé par Harry Kane en fin de match a permis aux Anglais d'arracher le nul pour pointer seuls en tête du groupe 3 de la Ligue A (1-1). Le buteur de Tottenham totalise désormais 50 buts sous le maillot des Three Lions et ne pointe plus qu'à trois longueurs du recordman absolu, Wayne Rooney. L'Italie a pris le dessus sur la Hongrie (2-1) dans l'autre match de la poule.

2. Tennis : Alexander Zverev opéré, pas de date de retour précisée

Alexander Zverev est passé par la case opération. Victime d'une énorme torsion de la cheville droite lors de sa demie à Roland-Garros face à Rafael Nadal, vendredi dernier, l'Allemand a donné de ses nouvelles mardi soir sur Instagram . Dans son communiqué, le futur n°2 mondial a précisé qu'il avait subi une intervention chirurgicale pour réparer ses trois ligaments latéraux déchirés. Le communiqué ne précise pas la durée de son indisponibilité, mais son forfait à Wimbledon semble probable.

Des larmes et un abandon : le cauchemar de Zverev contre Nadal

3. Football – Affaire de la sextape : Valbuena veut tourner la page

C'est un chapitre qui se finit" pour Mathieu Valbuena. " pour Mathieu Valbuena. Le Français est revenu sur l'affaire de la sextape qui l'opposait à Karim Benzema mardi soir sur RMC, exprimant son envie de passer à autre chose. Benzema a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, pour complicité de tentative de chantage dans cette affaire qui durait depuis 2015. Il a renoncé à faire appel de cette condamnation dans la nuit de vendredi à samedi.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Ligue 1 : L'OL a annoncé la prolongation de contrat de son gardien Anthony Lopes jusqu'en juin 2025. Le Portugais totalise 419 apparitions sous le maillot des Gones.

Golf – US Open : Tiger Woods préfère renoncer au tournoi la semaine prochaine. "Mon corps a besoin de temps pour devenir plus fort pour les tournois majeurs", a déclaré l'Américain sur Twitter.

Football – Coupe du monde 2022 : L'Australie jouera sa qualification contre le Pérou le 13 juin, grâce à sa victoire 2-1 contre les Emirats arabes unis en match. Le vainqueur sera dans le groupe de la France.

Basketball : L'Elan béarnais a dominé Monaco (82-76) en demi-finales du championnat de France et n'est plus mené que 2 victoires à 1 dans la série.

Hockey sur glace – NHL : Le Tampa Bay Lightning, double tenant du titre, a rétabli la situation contre les New York Rangers, remportant (4-1) le 4e match pour égaliser à deux victoires partout en finale de conférence Est.

La vidéo de rattrapage

Quel épilogue à l'arrivée de la 3e étape du Critérium du Dauphiné ! David Gaudu (Groupama - FDJ) a parfaitement géré la fin de course, mardi, à Chastreix-Sancy, pour venir sauter Wout van Aert (Jumbo-Visma), sur la ligne. Le Français a pris le meilleur sur le Belge, qui a levé les bras trop tôt dans ce sprint en côte, que voici. Le Critérium du Dauphiné est à suivre toute la semaine sur Eurosport.

Quelle image : Gaudu a coiffé Van Aert, qui a levé les bras trop tôt

Votre podcast du jour

Cette semaine dans Belle Trace, Florence Masnada reçoit Florent Pietrus, 230 sélections en équipe de France de basket, notamment champion d'Europe en 2013. L'ancien intérieur de Pau-Orthez ou encore de la SIG, âgé de 41 ans, raconte comment le décès de sa mère, alors qu'il avait 10 ans, a été le moteur de sa carrière : "Tous mes matches ont été pour elle". Bonne écoute.

24 Heures du Mans : J-3

Buemi et Toyota sous pression : "Un petit problème technique, et la course est perdue"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue des nations : La Belgique pour un rachat, un duel Pays-de Galles – Pays-Bas

La Ligue des nations continue avec notamment la 2e journée du groupe 4 dans la Ligue A. La réaction de la Belgique sera particulièrement scrutée après le cauchemar vécu face aux Pays-Bas (1-4). Les Diables Rouges évolueront à domicile face à la Pologne (20h45) pendant que les Néerlandais, emmenés par un Frenkie de Jong bien plus fringant qu'au Barça , seront en déplacement à Cardiff pour défier un Pays de Galles euphorique après sa qualification pour le Mondial (20h45).

2. Cyclisme – Critérium du Dauphiné : L'heure de Ganna ?

Le profil de la 4e étape : un chrono décisif pour le général ?

3. Football : L'heure du jugement pour Michel Platini et Sepp Blatter

Après une enquête hantée par les luttes de pouvoir, Michel Platini et l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter comparaissent pour escroquerie à partir de ce mercredi en Suisse, dans l'affaire de paiement suspect qui a brisé en 2015 leur trajectoire aux commandes du football mondial. L'instance mondiale est partie civile dans ce dossier. Le procès doit durer jusqu'au 22 juin.

