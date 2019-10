La star montante Luca Engstler va rejoindre BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team pour la WTCR Race of Macau le mois prochain, en récompense de sa brillante saison 2019.

L'Allemand, pilote junior Hyundai Motorsport Customer Racing, a remporté les titres de TCR Asia et TCR Malaysia cette année et a également gagné des courses en TCR China et en TCR Europe.



Il fera ses débuts sur le légendaire Guia Circuit de Macao du 14 au 17 novembre au volant d'une Hyundai i30 N TCR, associé au Néerlandais Nicky Catsburg, en remplacement d'Augusto Farfus, qui n'est pas en mesure de participer à l'avant-dernier rendez-vous de la saison 2019 de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



“Je suis vraiment content d'avoir cette opportunité,” déclare Engstler. “Depuis la première fois que j'ai piloté la Hyundai i30 N TCR l'an dernier, je suis parvenu à progresser jusqu'à remporter des courses, puis des championnats, avec le soutien du département Hyundai Motorsport Customer Racing et du programme de jeunes pilotes. Ce sera un nouveau circuit pour moi, et je m'attends à un week-end très physique avec trois courses sur un circuit urbain très exigeant. Dans un championnat aussi compétitif que le WTCR, il faut être parfaitement prêt au début du week-end, et j'utilise donc chaque minute pour me préparer.”



Gabriele Rizzo, directeur du BRC Racing Team, explique pourquoi Engstler a été choisi : “Luca a couru en WTCR comme wild-card en Slovaquie cette saison et a démontré sa compétitivité lors de courses dans le monde entier avec la Hyundai i30 N TCR.”



Directeur d'équipe chez Hyundai Motorsport, Andrea Adamo ajoute : “Luca a la capacité de courir à l'avant et de gagner. Passer en WTCR est – évidemment – un grand défi, mais BRC Racing Team et moi sommes confiants quant à sa capacité à se battre au plus haut niveau des voitures de tourisme.”

The post Engstler va disputer la WTCR Race of Macau… appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.