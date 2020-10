Tassi, qui fait partie de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport en WTCR - FIA World Touring Car Cup, n'a aucune expérience du circuit MotorLand Aragón, long de 5 345 kilomètres, et se déplacera donc de son domicile hongrois en étant désavantagé par rapport à ses rivaux.



"Ce sera certainement une courbe d'apprentissage abrupte d'apprendre la piste pour la première fois pendant les essais car je n'ai jamais roulé sur la piste auparavant", a déclaré le jeune homme de 21 ans. "J'ai fait le travail de préparation que je pouvais avant le week-end de course, mais il n'y a rien de mieux que le temps de roulage sur la piste, il sera donc vital d'avoir une piste propre pendant les deux séances d'essais. Je m'attends à ce que ce soit un week-end particulièrement délicat étant donné que nous serons probablement pénalisés par les deux lignes droites principales, mais la motivation est néanmoins grande dans le camp de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport et nous ferons tout notre possible pour reproduire les bons résultats que nous avons déjà obtenus cette année".



Au volant d'une Honda Civic Type R TCR chaussée de pneus Goodyear, Tassi a terminé dans le top 10 lors des trois courses du Hungaroring au début du mois, mais a manqué un podium à domicile.



"J'ai pris mon meilleur départ du week-end dans la course 3, mais je n'avais nulle part où aller, alors je me suis incliné face à Tiago [Monteiro] - dont le départ était encore meilleur que le mien - et ensuite j'ai eu un gros survirage au virage 1 qui a permis à Bebu [Girolami], et à une autre voiture par la suite, de me dépasser", a déclaré Tassi. "Plus tard, j'ai été dépassé par une autre voiture qui m'a pratiquement poussé hors de la piste, ce qui n'était pas correct selon moi. Nous avons marqué de bons points dans chacune d'entre elles, mais c'était dommage de ne pas se retrouver sur le podium de mon épreuve à domicile. Malgré tout, ce fut un week-end formidable pour l'équipe, c'était bien pour tout le monde et je suis heureux d'avoir joué mon rôle dans tout cela".