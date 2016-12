Sportifs français de l'année 2016 : Martin Fourcade, toujours plus haut, toujours plus fort

Du lundi 19 au mercredi 28 décembre, Eurosport.fr dévoile son Top 10 des sportifs français de l'année 2016. 25 membres de la rédaction ont pris part au vote, donnant chacun leur propre Top 10. Chacun des 25 votants donne 10 noms. Le premier reçoit dix points, le deuxième neuf points et ainsi de suite jusqu'au 10e, qui se voit attribuer un point. Les points sont ensuite cumulés. Ce mardi, nous révélons le 2e du classement.

2. Martin Fourcade

Points : 221

Citations : 25 (sur 25 votants)

Meilleur classement : 1er (9 votants)

Classement 2015 : 3e

Sport : Biathlon

Martin Fourcade, vainqueur de la poursuite à Nové MestoAFP

Pourquoi lui ?

Pour sa domination outrancière et aussi la force de l’habitude. Pour le plus grand biathlète français de l’histoire, le coup est encore passé tout près. Sixième en 2013, deuxième en 2014 et troisième en 2015, le biathlète monte une nouvelle fois sur la deuxième marche du podium de notre classement du sportif français de l’année. Devant lui, il n’y avait qu’un monstre capable de le priver du titre. Un champion que vous découvrirez très vite mais que vous avez probablement déjà identifié.

L’année 2016 du Catalan de 28 ans est un modèle du genre. Les chiffres donnent le tournis. Encore une fois. Au cours de l’exercice 2015-2016, Fourcade a affolé les compteurs. Il a tout d’abord dépassé son illustre pair, Raphaël Poirée, bloqué à 44 victoires. Puis, lors des Mondiaux, il s’est illustré à Oslo en décrochant quatre médailles d’or avant de solder sa semaine norvégienne par une médaille d’argent sur la mass-start. Sa razzia sur les neiges d’Holmenkollen lui a également permis de devenir le Français le plus titré aux Mondiaux (10), devant Poirée (8). Encore (encore) une fois.

Survolant la Coupe du monde, il a accroché un 5e gros globe consécutif en mars dernier. Comme en 2013, il a même glané tous les petits globes de spécialité, témoignage supplémentaire de son effarante domination sur son sport. Et, au tiers du nouvel exercice, le sixième sacre lui tend déjà les bras après un début d’hiver 2016-2017 de gala. Auréolé de neuf victoires en dix épreuves, toutes disciplines confondues, le natif de Céret a déjà fait le trou au classement général.

Star de son sport, Martin Fourcade est un champion conscient de son statut et de l’aura qu’il dégage. Aujourd’hui, il ose prendre des positions très claires sur les sujets qui dérangent. Sur le dopage par exemple. Dans son sport. Mais pas seulement. Et ça le rend un peu plus grand encore.

Martin Fourcade (France)Panoramic

Son année en 5 dates

3 mars : Emmené par Anaïs Bescond, Marie Dorin-Habert, Quentin Fillon-Millet et Martin Fourcade, le relais mixte tricolore est sacré champion du monde à Holmenkollen. Une première depuis 2009.

Vidéo - Biathlon French World Cup Winner 02:33

7 mars : Grâce aux deux titres mondiaux acquis en sprint et poursuite, le Français s’assure un 5e gros globe de cristal consécutif. A cinq épreuves de la fin de saison.

10 mars : Après l’or du relais mixte, du sprint et de la poursuite, Fourcade s’offre un 4e titre (en 4 courses) aux Mondiaux d’Oslo avec le 20km.

Vidéo - Biathlon Fourcade win resume 02:23

16 décembre : Le biathlète menace de boycotter des épreuves de Coupe du monde si l’IBU se montre clémente avec les Russes convaincus de dopage à la suite de la publication du deuxième volet du rapport McLaren.

18 décembre : Victoire sur la mass-start à Nove Mesto synonyme de 7e succès en 8 courses individuelles et voilà Martin Fourcade avec 158 points d’avance sur le Russe Anton Shipulin. Un gouffre au tiers de la saison.