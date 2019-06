Bleus, Bleues, 13-0, Stuttgart : L'Actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Qualifications Euro : Les Bleus se rassurent en Andorre

Après la déconvenue turque, les Bleus de Didier Deschamps se sont largement imposés en Andorre 4-0, grâce à des réalisations de Mbappé, Ben Yedder, Thauvin et Zouma, dans un match à sens unique. Cette victoire, conjuguée à la défaite de la Turquie en Islande (2-1) replace les Bleus en tête du groupe H des qualifications à égalité de point avec l'Islande et la Turquie. Plus de peur que de mal donc pour les coéquipiers d'Hugo Lloris qui peuvent désormais partir en vacances l'esprit tranquille.

2. Football – Coupe du Monde : Carton plein pour les Etats-Unis

Pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde, les Américaines n'ont pas fait dans le détail. Elles ont étrillé la Thaïlande 13-0, s'offrant ainsi la plus large victoire de l'histoire de la compétition. Largement au-dessus de joueuses thaïlandaises dépassées, la Team USA a envoyé un message à la concurrence. L'ancienne lyonnaise Alex Morgan s'est notamment offert un quintuplé.

Alex MorganGetty Images

3. Tennis – ATP Stuttgart : Les Français au rendez-vous

Lucas Pouille, Gilles Simon et Gaël Monfils se sont qualifiés pour le deuxième tour du tournoi en venant respectivement à bout de Feliciano Lopez, Peter Gojowczyk et Steve Johnson. Si les trois tricolores ont eu besoin à chaque fois de trois sets, ils seront bien au rendez-vous du deuxième tour en Allemagne.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Matchs Amicaux : À une semaine de son entrée en lice dans l'Euro face à l'Angleterre, l'équipe de France Espoirs s'est inclinée en Autriche (3-1) pour son dernier match de préparation. Pas de quoi rassurer pour des Bleuets qui ont commis trop d'erreurs défensives face à des Autrichiens réalistes.

Football – Transferts : Selon nos informations, Pep Guardiola aurait bien refusé de devenir coach de la Juventus Turin pour succéder à Massimiliano Allegri. L'entraineur actuel de Manchester City aurait décliné une offre lui proposant plus de 20 millions d'euros annuel.

Athlétisme – Meeting de Montreuil : Caster Semenya, engagée dans une bataille juridique contre la Fédération internationale (IAAF) et son règlement sur les athlètes hyperandrogènes, a remporté mardi le 2000m du meeting de Montreuil.

Pep GuardiolaEurosport

Football – Qualifications Euro 2020 : Dans les autres résultats de la soirée, outre la victoire des Bleus évoquée plus haut, à noter le carton de l'Allemagne qui a passé un 8-0 à l'Estonie, poursuivant son sans-faute dans ces éliminatoires. De son côté, l'Italie est venu à bout de la Bosnie-Herzégovine grâce à une réalisation de Marco Verratti (2-1) et la Belgique s'est imposée contre l'Ecosse 3-0.

Football – Coupe du monde : Dans le groupe F du Mondial, la Suède a battu la Chine (2-0), à Rennes. Les Scandinaves ont fait la différence dans les dix dernières minutes d'un match qui a été arrêté une quarantaine de minutes en seconde période en raison d'un violent orage.

Tennis – ATP S-Hertogenbosch : Richard Gasquet s'est imposé, non sans mal face au Slovène Aljaz Bedene au 1er tour. Au prochain tour, le Français affrontera l'Italien Lorenzo Sonego ou le Kazakhe Mikhail Kukushkin. De son côté, Adrian Mannarino n'a fait qu'une bouchée de Thiemo de Bakker (6-2, 6-1). Herbert est lui aussi qualifié.

La vidéo de rattrapage

Précoce et déterminée, Grace Geyoro s'impose à 21 ans comme un élément central de l'équipe de France.

Vidéo - Grace Geyoro, la Kanté au féminin, relève de l’équipe de France 01:26

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Coupe du monde : Les choses sérieuses débutent pour les Bleues

Après une première rencontre facile vendredi dernier contre la Corée du Sud, les Françaises affronte ce mercredi l'équipe, sur le papier, la plus solide du groupe A, la Norvège. Une victoire et les joueuses de Corinne Diacre feraient un grand pas vers la qualification et surtout vers la première place du groupe. Les coéquipières de Wendie Renard seront soutenues par une Allianz Riviera pleine à craquer. Coup d'envoi à 21h.

2. Rugby – Mondial -20 : Les Bleuets reçus 3-3 ?

Après deux rencontres parfaitement maitrisées face au Fidji (36-20) et contre le Pays de Galles (32-13), les Français disputent ce mercredi (18h) le dernier match de leur phase de poule. Les hommes de Sébastien Piqueronies tenteront face à l'Argentine, pays hote, de valider définitivement leur billet pour la suite de la compétition et de poursuivre leur sans faute dans ce mondial.

3. Tennis – ATP Stuttgart : Tsonga et Pouille au programme

Jo-Wilfried Tsonga aura fort à faire en Allemagne pour rejoindre le 3e tour. Le Français rencontre en effet le Canadien Milos Raonic. Dans le même temps Lucas Pouille tentera de poursuivre son parcours face au Russe Daniil Medvedev.