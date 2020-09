1. Football – Ligue 1 : l’OL n’y arrive plus

Memphis Depay et Moussa Dembélé lors du match opposant Lyon à Nîmes, en Ligue 1, le 20 septembre 2020

Rafael Nadal est en grande forme, et Dusan Lajovic en a fait les frais samedi. L’Espagnol, déjà expéditif au tour précédent contre Carreno Busta, n’a laissé aucune chance à son adversaire (6-1, 6-3, 1h30 de jeu) en huitièmes de finale du tournoi de Rome. Il retrouvera l’Argentin Diego Schwartzman en quarts de finale.

Basket – NBA : Giannis Antetokounmpo a remporté son second titre de MVP consécutif ce vendredi.

Golf – US Open : L'Américain Patrick Reed domine l'US Open, deuxième levée du Grand Chelem de la saison, après le deuxième tour. Tiger Woods n’a pas passé le cut.

"Depuis quand Vettel n'aime-t-il plus Ferrari ?"

A la veille de l’arrivée à Paris, le tableau d’honneur du Tour de France 2020 sera figé à l’issue de l’arrivée du contre-la-montre de samedi, à la Planche des Belles Filles (dès 13 heures). Avec un matelas de 57 secondes sur son compatriote et rival Tadej Pogacar, Primoz Roglic a toutes les cartes en main pour arriver en maillot jaune sur les Champs-Elysées. Attention tout de même…

Le départ de la 88e édition des 24 heures du Mans 2020 sera donné ce samedi à 14h30. En pole position, la Toyota n°7 tentera d’offrir le triplé à l’écurie , seule équipe d’usine en lice dans la Sarthe. La n°8 s’élancera en troisième position. L’autre équipe favorite, Rebellion, a placé ses voitures en 2e et 4e position.

3. Football – Ligue 1 : duel d’historiques et duel d’outsiders

Deux affiches de la 4e journée de L1 se déroulent ce samedi. D’abord, un duel de club historiques entre Lens et Bordeaux, dès 17 heures : les Nordistes, provisoirement 6es, voudront confirmer leur bonne entame de saison. A 21 heures, le Stade Rennais accueille l’AS Monaco pour un duel d’outsiders : respectivement 2es et 3es, les Bretons et les Monégasques peuvent s’emparer provisoirement de la tête du Championnat en cas de victoire.