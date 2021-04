Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Brooklyn de justesse, Utah chute

Cette fois, Brooklyn s'en est remis à Kyrie Irving. Avec 40 points de leur star (2 rebonds et 7 passes), les Nets l'ont emporté de justesse face aux Knicks (114-112). James Harden a rapidement été mis sur la touche après avoir ressenti une douleur aux ischios. Le Jazz a chuté (111-103) face aux Mavericks de Luka Doncic (31 points, 9 rebonds, 8 passes). Portés par Deandre Ayton (27 points, 11 rebonds) et Devin Booker (36 points), les Suns ont enchaîné face aux Rockets (130-133).

Omnisport Le sambo sportif expliqué : l'art de faire tomber et de conclure au sol IL Y A 19 HEURES

2. Football - Liga : Dembélé sort le Barça du faux pas

Décidément, Ousmane Dembélé ne cesse de (re)faire grimper sa cote à Barcelone. Franchement convaincant ces dernières semaines, l'international tricolore a offert la victoire au club catalan face à Valladolid lors de la 29e journée de Liga. L'ailier a marqué en toute fin de match. Grâce à succès, les Catalans reviennent à un petit point de l'Atlético, leader. Prochain match des Blaugrana ? Face au Real Madrid, dans quatre jours.

Pourquoi il n'y a aucune chance que Dembélé soit titulaire à l'Euro

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Javier Tebas, président de la Liga, a annoncé : Javier Tebas, président de la Liga, a annoncé l'ouverture d'une enquête après le match opposant Cadix à Valence, durant lequel Juan Cala aurait tenu des propos racistes à l'encontre de Mouctar Diakhaby.

Football - Premier League : West Ham s'est imposé (2-3) sur la pelouse de Wolverhampton lors de la 30e journée. Les Hammers sont quatrièmes de Premier League, devant Chelsea.

Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : La Corée du Nord ne participera pas aux JO cet été en raison des risques d'infection au coronavirus, une annonce faite mardi qui achève les espoirs sud-coréens de mettre à profit les JO pour relancer des pourparlers avec Pyongyang.

Basketball - NCAA : Les Baylor Bears ont battu les Gonzaga Bulldogs (86-70) du Français Joël Ayayi en finale du championnat universitaire.

La vidéo de rattrapage

Si le PSG a déjà composté son billet pour les quarts de finale, les autres huitièmes de finale ont lieu cette semaine. Le duel de mardi entre Monaco et Metz est un remake de la finale de 1984, Lyon n'a jamais perdu face au Red Star en Coupe de France alors que le Petit Poucet, Saumur, espère faire un coup contre Toulouse. Voici tout ce que vous devez savoir.

Remake, invincibilité lyonnaise : ce qu'il faut savoir sur les 7 affiches de Coupe de France

Le tweet

Lundi soir, Lingard a encore inscrit un but et délivré une passe décisive pour faire gagner les Hammers. Le voici à 4 buts et autant de passes décisives sur ses 6 derniers matches avec le club londonien. Forcément…

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Monaco et Metz lancent la suite des 8es

Qui pour rejoindre le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Coupe de France ? Dès 18h45, Monaco et Metz s'affrontent pour la deuxième affiche de ces huitièmes. L'ASM, troisième de Ligue 1 et franchement convaincante ces dernières semaines, affronte une équipe messine un peu moins fringante. Le club du Rocher va-t-il tenir son rang ? Réponse sur Eurosport.

Football Monaco - Metz 18:45-20:45

2. Football - Ligue des champions : Retrouvailles entre le Real Madrid et Liverpool

Comme ils se retrouvent. Il y a un peu moins de trois ans, le Real Madrid et Liverpool s'étaient affrontés en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. La Casa Blanca l'avait emporté. Les deux mastodontes du Vieux Continent vont de nouveau s'expliquer, cette fois-ci en quart de finale aller (21h00). Dans le même temps, Manchester City reçoit le Borussia Dortmund, emmené par un joueur que les Citizens rêveraient d'attirer : Erling Haaland.

"Avec Haaland au Barça et Mbappé au Real, tu ressuscites le duel Ronaldo-Messi"

3. Cyclisme - Tour du Pays Basque : Déjà l'heure de la bataille ?

Lundi, Primoz Roglic a envoyé un premier avertissement à tous ses rivaux, y compris son compatriote Tadej Pogacar, en dominant le contre-la-montre sur les pentes de Bilbao. Ce mardi, on devrait avoir droit aux premières explications entre cadors : entre El Corrillo et Sestao, place à quelques belles difficultés : San Cosme après 80 km de course et surtout La Asturiana, à 20 km de la ligne, avec un mur à 14%. Et c'est évidemment à suivre sur Eurosport.

Cyclisme Tour du Pays basque 2021 | 2e étape 15:30-17:30

Omnisport MotoGP bleue, OM, Pogacar vs Roglic : L'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR