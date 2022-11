Ce qu’il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : Angleterre et Etats-Unis au rendez-vous

2. Basketball - NBA : Le duel des artistes pour Doncic

Parfum de magie lors du match entre les Mavericks et les Warriors, dans la nuit de mardi à mercredi (heure française), avec l’opposition entre Luka Doncic et Stephen Curry. Le Slovène a vu les choses en grand pour conduire son équipe à la victoire (116-113, à Dallas) : 41 points, 12 rebonds, 12 passes, 4 interceptions (et 5 ballons perdus), contre 32 points pour "Chef Curry". Les deux équipes sont à l’équilibre.

Et aussi…

Football - Une Française pour un moment d'histoire. Stéphanie Frappart va devenir la première femme arbitre centrale lors d'un match du Mondial masculin, ce jeudi, lors du duel entre l'Allemagne et le Costa Rica. La FIFA l'a annoncé mardi.

- Mauvaise nouvelle pour Gabin Villière, transmise ce mardi par le RCT. Tout juste de retour après six mois d'absence, samedi face au Stade Français, l'ailier international souffre d'une fracture du péroné au niveau de la cheville gauche. Basket - Mardi, les Wolves ont confirmé l'absence de Karl-Anthony Towns "pour plusieurs semaines" en raison d'une blessure au mollet droit, tandis que les Mavs ont effectué le recrutement de Kemba Walker, "coupant" Facundo Campazzo.

A écouter, lire ou voir sur Eurosport

Rugby : Le président de l’Aviron Bayonnais dans Poulain Raffûte

Bayonne, huitième du Top 14 après 11 journées, fait sensation en ce début de saison. L’arrivée d’Arthur Iturria pour le prochain exercice est en prime alléchante. Envie d’en savoir plus ? Parfait : Philippe Tayeb, président de l’Aviron Bayonnais, est l’invité de Raphaël Poulain dans "Poulain Raffûte" cette semaine.

Tennis : Suite et fin de notre "Top 10" des matches de l'année

C'est la trêve en tennis. L'occasion pour nous d'effectuer le "Top 10" des matches de 2022, sur le circuit masculin. Après la première partie (10e-6e) , voici donc le quintet de tête . Indice : Carlos Alcaraz (x2), Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev et Jannik Sinner sont les protagonistes du podium.

Formule 1 : la méritocratie, "enF1" ?

Dans notre article Formule 1 du jour, une question : le départ de Nicholas Latifi témoigne-t-il de la fin des "pilotes payants" en F1 ? Les arrivées dans la grille de talents comme Oscar Piastri et Logan Sargeant vont à nos yeux dans le sens de cette méritocratie. C'est à lire ici

Biathlon : place aux dames à Kontiolahti

Mardi, les hommes ont lancé leur saison de biathlon. Ce mercredi, c’est au tour des femmes. Un individuel (15 km) est au programme à Kontiolahti, à partir de 13h15, sur Eurosport. Anaïs Chevalier-Bouchet (dossard 7) et Julia Simon (dossard 35) seront notamment à suivre, pour le contingent tricolore.

La question : qu’attendre de France-Tunisie ?

Rendez-vous à 16h, pour le dernier match des Bleus dans la phase de groupes. Une rencontre face à la Tunisie qui revêt des enjeux modestes. La France est assurée de jouer les huitièmes de finale. Il lui reste à viser la première place de sa poule… mais au moins autant à maintenir sa bonne dynamique, sans déplorer de nouvelle blessure.

Certains joueurs seront particulièrement scrutés : Eduardo Camavinga en option sur le flanc gauche de la défense ? Mattéo Guendouzi pour rebattre les cartes au milieu ? Marcus Thuram pour prouver qu’il fait une solide doublure de Giroud ? Voire Kylian Mbappé, pour sa quête de grandeur, qui semble n’admettre aucune limite dans cette Coupe du monde de football 2022.

Pour les supporters tricolores, c’est un match sans grande pression qui se profile. Un luxe en un sens, même si plane le spectre d’un spectacle terne, façon France-Danemark 2018. Puis le palpitant devrait à nouveau grimper, potentiellement face à l’Argentine de Messi , ou encore la Pologne de Lewandowski, qui s’affrontent à 20h.

Titulariser Mbappé contre la Tunisie, est-ce bien raisonnable ?

