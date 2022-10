1. Formule 1 - Saison 2023 : Gasly chez Alpine

2. Rugby - Coupe du Monde : Les Bleues écrasent l'Afrique du Sud d'entrée

Vingt minutes de feu pour plier l'affaire. L'équipe de France n'a pas laissé le temps à l'Afrique du Sud d'espérer ce samedi, pour le premier match de cette Coupe du Monde. Avec trois essais au compteur en vingt minutes, les Bleues n'ont finalement fait qu'une bouchée des Sud-africaines (40-5) et démarrent ce Mondial avec un bonus offensif et beaucoup de confiance. Cocorico (bis).

3. Football - Ligue 1 : Lyon accroché, Bosz critiqué

Football – Match amical : Un air de déjà-vu. Comme à l'Euro en juillet, l'équipe de France féminine s'est désagrégée face au réalisme de l'Allemagne et de son poison offensif Alexandra Popp (2-1) vendredi à Dresde en amical.

Football : 131 millions d'euros. Selon les calculs de Forbes, Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé de la planète cette saison, en comptant ses émoluments avec son club et ses revenus issus des contrats publicitaires. Pour la première fois depuis 2014, ni Messi ni Ronaldo ne domine ce classement.

Formule 1 - Saison 2023 : Le jeu des chaises musicales. Gasly chez Alpine, c'est le Néerlandais Nyck de Vries qui le remplacera chez Alpha Tauri.

Franck Ribéry, c'est fini. Lassé par les blessures, le Français a décidé de tirer sa révérence après une carrière pas banale et un parcours remarquable. Chouchou puis paria en France, adulé en Allemagne et dans les vestiaires, l'ailier aura marqué son époque . Pas suffisamment à son goût, tant l'absence du Ballon d'Or 2013 a représenté une bascule pour lui. Alors, maintenant que c'est fini, une question : où le situer dans l'histoire du football français ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier se penchent sur le débat.

Christophe Galtier va-t-il changer de système ? Face à Reims ce samedi (21h), la probabilité de revoir le 3-4-3 semble mince tant les manques en défense risquent de forcer la main au coach du PSG. Un mal pour un bien ? Pour Neymar, sans doute. Entre relayeur et attaquant, on croit savoir quel poste il préfère

Astana ou Tokyo : la crème de la crème du tennis mondial est au rendez-vous. Shapovalov-Fritz, Rublev-Tsitsipas et bien sûr Djokovic-Medvedev : sortez le pop-corn et calez-vous devant Eurosport car il va y avoir du sport.

C'est l'histoire de deux rétrogradés. L'un avait terrorisé le peloton et semblait parti pour dominer pendant une décennie. L'autre était double champion du monde grâce à sa faculter à foudroyer ses adversaires, même quand ils l'attendaient au tournant. Ce samedi, Tadej Pogacar et Julian Alaphilippe jouent gros. Le Slovène, tenant du titre, veut défendre sa couronne et son honneur après un exercice où il aura été déplumé sur Liège-Bastonne-Liège ainsi que sur le Tour . Le Français, libéré du poids du maillot irisé, veut finir sa saison sur une note positive alors que 2022 n'a pas été tendre avec lui . Mais la meute est fournie (Vingegaard, Alaphilippe Valverde, Yates, Vlasov, Bardet…) et le suspense total. Alors, un conseil : branchez-vous sur Eurosport dès 11h (Eurosport 2 ou Eurosport.fr) pour vibrer.