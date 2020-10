Une défaite à domicile face à Manchester United, un but de Marcus Rashford en fin de match… Le Paris Saint-Germain a ravivé le souvenir de son élimination en 8e de finale de Ligue des champions 2018/2019, mardi soir, en s'inclinant face aux Red Devils (1-2). Bruno Fernandes a ouvert le score sur penalty et Anthony Martial a marqué contre son camp en 2e période. Décevants dans le contenu, les vice-champions d'Europe ont manqué d'inspiration offensive et de rigueur défensive. Dans l'autre match du Groupe H, Leipzig a dominé Basaksehir (2-0) grâce à un doublé d'Angelino.