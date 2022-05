1. Formule 1 – Grand Prix de Miami : Verstappen mate Ferrari

2. Tennis – Masters 1000 Madrid : Alcaraz, toujours plus haut

La fusée Carlos Alcaraz est impossible à arrêter. Sacré à Miami début avril, puis à Barcelone la semaine dernière, le Murcien a ajouté un nouveau titre dans sa besace à Madrid, dimanche. Le protégé de Juan Carlos Ferrero a surclassé un Alexander Zverev un peu rincé en finale (6-3, 6-1) et décroché son 4e trophée en 2022, son premier 1000 sur ocre. Et Roland-Garros débute dans quinze jours... Dans cette optique, le jeune Espagnol a choisi de faire l'impasse sur Rome pour mieux se préparer au Grand Chelem parisien.

3. Football – Ligue 1 : Le PSG en roue libre contre Troyes

Tout se présentait pourtant bien pour Paris. Avec des buts de Marquinhos et Neymar dans la première demi-heure de jeu, le PSG semblait parti pour faire respecter la hiérarchie et imposer son statut de champion aux Troyens. Ceux-ci ont finalement chèrement vendu leur peau pour revenir de la capitale avec le point du match nul (2-2), ce qui leur permet de mettre Saint-Etienne à six points dans la course au maintien. Paris reste sur trois matches nuls en Ligue 1 et donne l'impression de n'attendre que la fin de saison.