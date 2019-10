Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Les Clippers frappent fort, Toronto à la fête au bout du suspense

Le champion en titre a bien débuté. Mais les Raptors, qui ont reçu leurs bagues, ont eu besoin d'une prolongation pour venir à bout des Pelicans (130-122). Fred VanVleet (34 pts, 5 rbds, 7p) et Pascal Siakam (34 pts, 18 rbds, 5p) ont brillé. Au terme d'un match accroché, Kawhi Leonard et ses 30 points ont permis aux Clippers de battre les Lakers de LeBron James (112-102). Les bons rendements d'Anthony Davis (25 pts, 10 rbds, 5p) et Danny Green (28 pts, 7 rbds) n'ont pas suffi.

LeBron James et Anthony Davis lors du match opposant les Clippers aux LakersGetty Images

2. Football – Ligue des champions : Mbappé foudroyant

Kylian Mbappé voulait débuter. Presque vexé, l'attaquant a passé ses nerfs sur Bruges. Auteur d'un triplé et d'une passe décisive pour Mauro Icardi, qui a lui réussi un doublé, le buteur français a donné une autre ampleur à la victoire du PSG (0-5) lors de la troisième journée de la phase de poules. Le champion de France poursuit son sans-faute. Dans le même groupe, le Real Madrid s'est relancé à Galatasaray (0-1).

Vidéo - "Il faut se rendre compte de ce que fait Mbappé : au même âge il explose Messi, Benzema…" 02:16

3. Football – Ligue des champions : Les cadors anglais n'ont pas fait de détail

Il fallait être supporter anglais pour vivre la soirée européenne avec tranquillité. D'abord mené, Manchester City s'est vite repris pour pulvériser l'Atalanta (5-1) alors que Tottenham a croqué l'Etoile Rouge (5-0). Les autres favoris ont eu plus de difficultés : la Juventus a dû s'en remettre à un doublé de Paulo Dybala pour renverser le Lokomotiv Moscou (2-1). Le Bayern Munich a mis le turbo à l'heure de jeu pour s'imposer sur la pelouse de l'Olympiakos (2-3).

3. Tennis – ATP Vienne et Bâle : Tsonga s'est accroché en vain

Avec le niveau de jeu qu'il a été capable d'atteindre, Jo-Wilfried Tsonga aurait pu espérer aller beaucoup plus loin dans le tournoi de Vienne. Problème, il a croisé d'entrée le local et tête de série N.1, Dominic Thiem, qui l'a battu (6-4, 7-6) en deux heures de jeu. Gilles Simon, lui, a expédié Feliciano Lopez (6-4, 6-3). A Bâle, Richard Gasquet l'a imité en s'offrant Juan Ignacio Londero (6-1, 7-6).

Vidéo - Porté par un public en folie, Thiem est venu à bout d'un Tsonga accrocheur : sa victoire en vidéo 02:14

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue des champions : A peine remis d'une blessure au genou, Lucas Hernandez a cette fois-ci été touché à la cheville. Une blessure ligamentaire est redoutée.

Football – Serie A : Thiago Motta va enfin vivre une première expérience d'entraîneur en professionnel. L'ancien milieu de terrain du PSG s'est engagé avec le Genoa, 19e du championnat.

Athlétisme : Marieke Vervoort, athlète belge sacrée sur 100m aux JO de Londres, est décédée des suites d'une euthanasie, à l'âge de 40 ans.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Bartoli sur Ostapenko: "Ma mission a d'abord été de gérer ses crises de panique" 04:17

Le tweet

Sur les réseaux sociaux, Estelle Mossely a annoncé sa deuxième grossesse. Elle a aussi officialisé sa séparation avec Tony Yoka.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – ATP : Monfils et Mannarino à Vienne, Wawrinka et Federer à Bâle

Si vous êtes fan de tennis, vous ne saurez plus où donner de la tête. A Vienne, vous pourrez d'abord suivre les Français : Gaël Monfils débute son tournoi face au local Dennis Novak, alors qu'Adrian Mannarino affronte Sam Querrey. Vous devrez surveiller le duel de la "NextGen" entre Andrey Rublev et Félix Auger-Aliassime, et ne surtout pas manquer la première belle affiche du deuxième tour opposant Matteo Berrettini à Grigor Dimitrov. A Bâle, Stan Wawrinka entre en lice face à Pablo Cuevas alors que Roger Federer, très convaincant au premier tour, est opposé à Radu Albot au deuxième.

2. Football – Ligue des champions : Lyon pour confirmer, Lille pour se lancer

La C1 est-elle vraiment un exutoire pour l'OL ? Plutôt bien lancé dans sa campagne européenne, Lyon se rend à Lisbonne pour y défier Benfica (21h00) et, pourquoi pas, prendre la tête de son groupe. Pour Lille, qui reçoit Valence, il s'agit déjà de rester en vie, après avoir encaissé deux défaites lors de ses deux premiers matches. Dans cette même poule H, l'Ajax accueille Chelsea (18h55). L'affiche de la soirée ? Inter – Borussia Dortmund (21h00), assurément.

Memphis Depay avec les Pays-Bas, 2019Getty Images

Basketball – NBA : La suite, vite !

Vous n'en avez pas eu assez avec les deux premières affiches de la saison ? Vous allez apprécier la nuit prochaine avec, notamment, l'opposition entre les Sixers et les Celtics, ou celle entre les Spurs et les Knicks.