James Harden s'est fâché tout rouge. Dans le choc de la nuit opposant les Clippers aux Nets, le barbu le plus célèbre de la Ligue a réussi une performance XXL pour offrir la victoire à Brooklyn (108-112) avec 37 points, 11 rebonds et 7 passes. Kawhi Leonard (29 points) et Paul George (34) avaient pourtant fait le job. Porté par Trae Young (35 points et 15 passes), Atlanta s'est offert les Nuggets (123-115) alors que Milwaukee a enchaîné face aux Kings (128-115).