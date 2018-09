Williams - Osaka, Bleus, arnaque, Woods, Maradona : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - US Open : Une finale Williams - Osaka

L'affiche de la finale dames est connue. Après un match rondement mené face à Anastasija Sevastova (6-3, 6-0), Serena Williams a obtenu son ticket pour la finale dans sa quête d'un 24e Majeur. Tube du tournoi, la Japonaise Naomi Osaka s'est elle offert le scalp de Madison Keys, finaliste la saison passée, pour accéder à sa première finale de Grand Chelem à 20 ans (6-2, 6-4). Une finale qui promet, à bien des égards. En double, Kristina Mladenovic s'est qualifiée pour la finale aux côtés de sa partenaire Timea Babos.

Vidéo - Serena a balayé Sevastova pour s'offrir une 9e finale à Flushing 01:40

2. Football - Ligue des Nations : Une rentrée en douceur pour les Bleus

Pour leur retour sur les terrains, les champions du monde n'avaient pas de gaz. Face à l’Allemagne, les Bleus ont manqué de jus pour aller au bout de leurs actions et sont donc allés chercher un bon match nul sur la pelouse du champion du monde 2014 (0-0). Ils peuvent cependant remercier Alphonse Areola, énorme pour sa première sélection. Rendez-vous dimanche pour le retour des héros au Stade de France face aux Pays-Bas.

Vidéo - Areola : "Douter ? Je ne connais pas trop ce sentiment" 00:42

3. Basket : Boris Diaw raccroche

Une légende du basket s’en va. Jeudi, Boris Diaw a annoncé sa décision de prendre sa retraite dans une vidéo publiée sur Twitter. Champion NBA avec les Spurs en 2014, "Bobo" a surtout tout connu avec les Bleus, du titre de champion d’Europe en 2013, aux médailles tricolores en passant par les échecs aux JO. Un mythe du basket français s’en va. Cela risque de faire un vide.

4. Football - Matches amicaux : Croatie et Portugal dos-à-dos, Depay sauve les Pays-Bas

La Croatie a bien géré son retour sur les pelouses. Le finaliste de la dernière Coupe du monde est allé chercher le nul face au Portugal privé de Cristiano Ronaldo (1-1), jeudi soir à l'Estádio Algarve, au terme d'une rencontre dominée par les hommes de Fernando Santos. Futur adversaire des Bleus dimanche, les Pays-Bas ont battu difficilement le Pérou à Amsterdam (2-1) grâce à un doublé de Memphis Depay.

Vidéo - Sneijder : "Depay sera mon successeur" 00:19

On a aussi retenu pour vous

Football : La légende du football Diego Maradona a été nommé au poste d'entraîneur des Dorados de Sinaloa, a annoncé jeudi le président de ce club de deuxième division mexicaine. "Bienvenue Diego", a twitté le club, actuel 13e (sur 15) du championnat de D2. Sa présentation officielle devrait avoir lieu "dimanche ou lundi", selon des porte-parole du club.

Golf : Comme à ses plus belles heures, Tiger Woods a écoeuré la concurrence avec une carte impressionnante de 62 (-8) lors du premier tour du BMW Championship, jeudi près de Philadelphie. Son meilleur score sur une journée depuis plus de cinq ans, son meilleur premier tour depuis 1999.

Football : Après avoir refusé de s'aligner lors d'une rencontre amicale, les internationaux danois ont finalement accepté de jouer le prochain match du Danemark, à la suite d'un accord trouvé avec la Fédération danoise de football.

Basket : L'ancien joueur Kevin Garnett a porté plainte contre un cabinet comptable qu'il accuse d'avoir participé à une arnaque qui lui aurait coûté 77 millions de dollars (66,3 millions d'euros), rapporte la presse américaine jeudi. Selon le Minneapolis Star Tribune, Garnett accuse le cabinet Welenken et l'un de ses comptables, Michael Wertheim, d'avoir aidé son ancien conseiller financier et gestionnaire de fortune, Charles Banks, à s'enrichir à ses dépens.

Rugby - Pro D2 : Pour son premier gros test de la saison, Oyonnax, candidat N.1 à la remontée en Top 14, s'est imposé (18-16) contre Bayonne, jeudi en ouverture de la 4e journée de Pro D2, une victoire qui lui permet de prendre provisoirement la tête du classement.

La vidéo de rattrapage

Arrivé sur la scène de la vitesse mondiale en 1980, le circuit de Misano est riche d'une longue histoire. Déjà parce que c'est le circuit où Valentino Rossi a fait ses classes tout jeune et qu'il déplace une foule admirative tous les ans.

Vidéo - Mamola, clash Rossi - Lorenzo, "shoey" : les incroyables de Misano 01:37

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour d’Espagne : Les choses sérieuses commencent

Le peloton du Tour d'Espagne débute ce vendredi du côté de la Cantabrie un terrible triptyque montagneux qui s'achèvera aux Lacs de Covadonga dimanche. Pour ce premier acte de 174,8 kilomètres, les favoris devraient s'expliquer sur les pentes du Puerto de Tarna (13km à 5,8%) puis dans la très difficile ascension finale de La Camperona (8,3km à 7,5% avec un passage à 19,5% !). Accrochez-vous, ça va bouger lors de cette 13e étape !

Vidéo - La Camperona, point de départ d'un week-end qui promet 00:24

2. Football – Ligue des nations : L’Italie de retour

C’est l’affiche du soir en Ligue des Nations. Absente de la Coupe du monde, l’Italie affronte la Pologne ce vendredi avec des questions nombreuses à son égard. Attendue au tournant, la Squadra devra se méfier d’une équipe polonaise décevante en Russie mais toujours emmenée par Robert Lewandowski. Dans les autres matches du jour, la Turquie affronte la Russie tandis que la Belgique débute par un amical face à l’Ecosse.

3. MotoGP - Grand Prix de Saint-Marin : début des essais libres

Sur fond de crise entre Marquez et Rossi, les essais libres débutent aujourd’hui à partir de 09h55. À suivre sur Eurosport et Eurosport Player bien sûr.

Vidéo - Rossi refuse la poignée de main de Marquez et relance la guerre 00:42

4. Tennis - US Open : Du caviar en demie

lls sont encore quatre à pouvoir prétendre au titre à New York. Trois anciens vainqueurs et un ancien finaliste. Rafael Nadal, tenant du titre et numéro un mondial, face à Juan Martin Del Potro, l'Argentin qui aime tant Flushing, et les deux revenants que sont Kei Nishikori et Novak Djokovic. Début des hostilités à 22h. Sur Eurosport et Eurosport Player également.