Coronel vise le WTCR… une fois qu’il aura dompté La Bête !

Tom Coronel est partant pour le FIA World Touring Car Cup – dès qu'il aura fini de dompter The Beast (la bête) sur le rallye Dakar, qui débutera demain (samedi) de la capitale péruvienne Lima.

Coronel, un pilier du supertourisme international depuis 2001, a indiqué qu'il était "plus enthousiaste que jamais" à l'idée de prendre part au nouveau World Touring Car Cup (WTCR) après avoir testé une voiture de supertourisme en 2017.



Le WTCR prendra la place du WTCC à partir de 2018, et Coronel veut être sur la grille lorsque cette nouvelle ère excitante débutera au Maroc le 7 avril.



"Mon objectif est d'y être",a déclaré le Néerlandais."J'ai piloté la Honda Civic en TCR Benelux l'an passé, et j'ai vraiment apprécié l'expérience, surtout à Spa où il y a eu six leaders en six tours et toutes les marques en vue à différents stades de la course".



"J'ai quelques opportunités et nous allons voir ce que nous pourrons faire mais les nouvelles règles m'offrent une chance de me battre devant au lieu d'être en queue de peloton et de laisser d'autres pilotes jouer les premiers rôles. A mon avis, il s'agit du meilleur accord jamais réalisé lors de ces dix dernières années en course de supertourisme".



Avant que le WTCR 2018 ne débute, Coronel et son frère jumeau Tim feront équipe pour le rallye Dakar au volant d'un buggy du Jefferies Racing, qu'ils ont surnommé "The Beast", (la bête).



Il s'agira du cinquième Dakar pour Coronel, et la deuxième fois qu'il fera équipe avec Tim Coronel, qui se prépare de son côté à son onzième Dakar.



Pour l'épreuve de 9'000 km, qui débutera au Pérou, fait une halte en Bolivie et se termine en Argentine le 20 janvier, les Coronel ont choisi The Beast, propulsée par un moteur Chevrolet LS3 de 6,2 litres et d'un poids de 1'850 kg.



"Piloter seul n'est pas humain car vous ne dormez presque pas et ce n'est pas raisonnable",continue Coronel au sujet de ses précédentes expériences sur le Dakar."C'est vraiment une voiture du plus pur style Coronel, une grosse voiture de passionnés, populaire auprès des fans. Le Jefferies Racing a fait ses preuves sur le Dakar et nous avons la même passion, le même feeling".



"Bien sûr, 15 jours dans la même voiture avec mon frère, ce sera dur car nous sommes assez virulents l'un envers l'autre, mais nous sommes jumeaux et seuls les jumeaux peuvent se comprendre, comprendre leurs sentiments comme nous le faisons. Il y aura des difficultés mais dix secondes plus tard tout problème sera résolu. Cela marche toujours".



La chaîne RTL GP suivra les Coronel sur leur aventure sur le Dakar, Tom emmenant sa TomCam pour relater ses expériences aux premières loges, alors que Eurosport diffusera une couverture étendue de l'épreuve. Cliquezicipour voir The Beast en action.