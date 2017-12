Les médias ont choisi : Muller est le plus grand de l’histoire du WTCC

Yvan Muller, le pilote le plus titre de l'histoire du Championnat du monde de Supertourisme FIA WTCC, a également été élu le meilleur par un vote des médias du WTCC.

Représentant 18 pays, les médias ont été sollicités pour connaître leurs trois pilotes phare – sur une base de points 3-2-1 - de la période 2005-2017, durant laquelle le championnat était disputé sous la houlette d'Eurosport Events.



Muller, quadruple champion du monde et recordman de victoires, de pole positions, de meilleurs tours et de tours menés, a marqué 64 points dans ce classement spécifique et devance ainsi José Maria Lopez – qui avait détrôné Muller en 2014 avec le premier de ses trois titres consécutifs en WTCC -, le pilote argentin comptabilisant ici 45 points.



Gabriele Tarquini, le champion 2009, a marqué 18 points, le triple champion Andy Priaulx en totalisant 15, et Rob Huff trois. Alain Menu, Tiago Monteiro, Tom Coronel et Norbert Michelisz ont également reçu des voix.



Les performances d'Yvan Muller ont été soulignées par Aleksandar Babic du site Serbiaring.com : "Ce n'est pas seulement les chiffres qui font de lui le meilleur pilote du WTCC, c'est aussi sa finesse, son contrôle de la voiture, sa vitesse, ses connaissances, et les qualités montrées non seulement en course, mais également en développement".



Andrew Abbott, de Touringcars.net, a de son côté mis José Maria Lopez devant Muller dans ses votes : "Même s'il n'a couru que trois saisons en WTCC, et au volant de la meilleure voiture, Lopez a laissé une telle empreinte qu'il se doit d'être considéré comme le meilleur de l'histoire", explique Abbott. "L'Argentin fait partie de cette élite de pilotes qui ont gagné dès leurs débuts, et il devait composer avec le pilote le plus expérimenté, et de loin, chez Citroën avec Yvan Muller".



Rendez-vous sur le site FIAWTCC.com samedi pour découvrir quelle voiture a été élue meilleure de l'histoire du championnat.