A venir cette semaine en WTCR

-

Voici un avant-goût de ce que vous réserve le WTCR - FIA World Touring Car Cup cette semaine*.

Aujourd'hui (lundi) : Découvrez pourquoi vous devriez vous réjouir lorsque le feu vert sera donné à la saison 2020 de WTCR. externalFacebookhttps://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/None,externalInstagramhttps://www.instagram.com/fia_wtcr/?hl=enNone, externalwebhttps://www.fiawtcr.com/news/None.

WTCR WTCR Fast Talk : dix choses que nous ne savions pas sur Yann Ehrlacher HIER À 04:00

Mardi : Une nouvelle série hebdomadaire de FIAWTCR.com mettra en lumière le travail des équipes en quête de succès dans le WTCR - FIA World Touring Car Cup. L'écurie belge Comtoyou Racingour ouvrira le bal dans WTCR Team Work.

Mercredi : Dans le podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear de cette semaine, Martin Haven s'entretiendra avec Néstor Girolami, l'as argentin qui se prépare pour sa deuxième saison avec une Honda du team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. La première des deux parties de cet épisode sera disponible à partir de 12h00 CET sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer et FIAWTCR.com.

Ne manquez pas non plus Wallpaper Wednesday et l'occasion de revivre tout le suspense de la super-finale 2019 qui s'est déroulée en décembre dernier à Sepang dans le cadre de la WTCR Race of Malaysia.

Jeudi : Dans la dernière production Home Shakedown de Hyundai Motorsport, le premier pilote titré en WTCR - FIA World Touring Car Cup, Gabriele Tarquini, participera à une séance de questions/réponses.

Vendredi : La deuxième partie du WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, mettant en vedette Néstor Girolami, sera disponible à partir de 12h00 CET sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer et FIAWTCR.com.

Samedi : Nouvelle série de FIAWTCR.com, All You Need to Know about...présentera l'Autriche, où la saison 2020 de la WTCR devrait commencer en septembre.

Dimanche :Dix choses que nous ne savions pas sur Néstor Girolami seront détaillées suite à son apparition dans le dernier podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear et animé par Martin Haven.

*Tous les contenus et horaires sont provisoires et sous réserve de modification.

The post A venir cette semaine en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Interview WTCR : Zoltan Zengo HIER À 16:00