WTCR

Frédéric Vervisch, vainqueur à Aragon : "C'était une course ennuyeuse, mais je m'en fous !"

FIA WTCR - Frédéric Vervisch (Audi) a remporté ce dimanche la Course 2 sur la WTCR Race of Spain à Aragon. Le pilote belge, qui a devancé Thed Björk et son compatriote Gilles Magnus, a signé son premier succès de la saison et s'en est réjoui près la course. Même s'il a reconnu une course "ennuyeuse", le pilote de 35 ans a préféré retenir son super départ et sa belle victoire. Sa réaction en vidéo.

00:00:53, il y a 13 minutes