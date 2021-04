Bence Boldizs aura l'opportunité de disputer une seconde saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup, alors que son directeur d'écurie Zoltán Zengő s'attend à ce que le jeune Hongrois ne confirme son potentiel au volant d'une CUPRA Leon Competición chaussée de Goodyear.

Boldizs, 23 ans, a été promu par l'équipe Zengő Motorsport en WTCR pour la saison 2020 et a fait ses débuts en mondial après avoir disputé quatre saisons dans la Suzuki Swift Cup en Hongrie, une saison dans le championnat de rallycross du pays, un test et une course TCR Eastern Europe sur une CUPRA TCR de la génération précédente.



Malgré son manque d'expérience, Boldizs a remporté une victoire dans la catégorie Rookie lors de la WTCR Race of Germany et a pris le départ de la course 2 de la WTCR Race of Hungary en Pole Position DHL.



"Je suis extrêmement heureux de pouvoir continuer à courir au plus haut niveau en WTCR avec l'équipe Zengő Motorsport et avec CUPRA", a déclaré Boldizs, basé à Budapest. "L'année dernière a été assez intense et j'ai beaucoup appris. En mai, j'ai eu l'occasion de tester la voiture TCR pour la première fois et à la fin de la saison, je pouvais dire que j'étais capable de me battre contre les meilleurs pilotes de voitures de tourisme et atteindre la Q2 à trois reprises. J'ai également obtenu la pole position en grille inversée au Hungaroring, j'ai donc montré une très bonne progression. Je suis toujours en phase d'apprentissage et j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est sûr, mais c'est mon objectif pour cette saison et d'atteindre la Q2 plusieurs fois. Car ce sera le meilleur moyen d'obtenir de bonnes positions de départ pour les courses."



Zengő Motorsport est "très heureux" d'avoir conservé Boldizs.

Ayant permis à Norbert Michelisz, le roi du WTCR 2019, de faire ses débuts en course en 2006, Zoltán Zengő a une solide réputation de dénicheur de talents. Et il nourrit de grands espoirs pour son jeune protégé du moment. "Je suis très heureux que nous soyons en mesure de poursuivre notre bon travail avec Bence en WTCR", a-t-il déclaré. "Je crois qu'il est un pilote très talentueux et qu'il peut améliorer ses résultats déjà prometteurs de l'année dernière."



Boldizs : Je ne peux qu'être reconnaissant envers Zengő Motorsport.

"Zoltán m'a appelé l'année dernière pour faire un test et tout était assez simple", a déclaré Boldizs. "Les gars de l'équipe sont très gentils avec moi et je ne peux que leur être reconnaissant de m'avoir donné cette opportunité. C'était un rêve devenu réalité l'année dernière et c'est tellement bon d'avoir une nouvelle chance."



"Je dois encore apprendre et m'améliorer dans de nombreux domaines et je n'ai pas beaucoup d'expérience comme les autres", poursuit Boldizs. "J'espère que mes compétences individuelles viendront avec l'expérience, mais je suis très chanceux que Mikel [Azcona] soit encore dans l'équipe. C'est un gars vraiment sympa et il m'a beaucoup aidé l'année dernière. Nous avons une très bonne relation et maintenant que Jordi [Gené] nous rejoint avec toute l'expérience qu'il a de manière générale, et avec la CUPRA, cela va être un grand atout pour nous."



Éligible au titre de pilote junior de la FIA WTCR, Boldizs concourra sous la bannière de la Zengő Motorsport Drivers' Academy. L'identité du quatrième pilote de l'équipe sera annoncée le mois prochain.

