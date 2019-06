Björk ne connaît pas la peur

Thed Björk ne craindra rien lorsqu'il relèvera le défi de la Nordschleife du Nürburgring, la piste la plus difficile du monde avec ses 25,378 kilomètres.

Björk, déjà triple vainqueur en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO cette saison, a triomphé sur ce circuit emblématique dans le passé et explique en partie son succès par son approche mentale.



"C'est effrayant, mais j'ai beaucoup de respect pour la piste et du coup j'ai hâte d'y aller," a déclaré le pilote du Cyan Racing Lynk & Co. "Si on y va avec la peur au ventre, on ne fera rien de bon".



"C'est la piste la plus difficile du monde. Un pilote passe par tout les sentiments parce qu'il a tellement de défis différents, de la vitesse lente à la vitesse élevée, en passant par les bosses et les compressions".



"Si vous gagnez là-bas, vous aurez la satisfaction d'avoir pu relever ce défi en tant que pilote avec votre voiture et votre équipe."



La WTCR Race of Germany aura lieu du 20 au 22 juin. Le Suédois Björk est l'un des quatre membres de la #WTCR2019SUPERGRID au volant d'une Lynk & Co avec Yann Ehrlacher, Yvan Muller et Andy Priaulx.

