Passant de la CUPRA à l'Audi pour la saison WTCR 2020, le Néerlandais a poursuivi son alliance avec la structure belge Comtoyou Racing et s'est montré compétitif dès le début des hostilités.



Revenant à son meilleur niveau en World Touring Car, Coronel s'est imposé lors de la WTCR Race of Slovakia, a remporté trois victoires en WTCR Trophy, et a occupé la deuxième place du classement général pendant un certain temps, avant de terminer sa campagne à une respectable 11e places après plusieurs problèmes mécaniques de fin de saison.



"La saison a été très bonne : nous sommes montés sur le podium et nous avons bien sûr remporté la victoire sur le Slovakia Ring", a déclaré le pilote de l'Audi Sport Comtoyou DHL Team. "Nous avons également été compétitifs au Nürburgring et à Zolder. A la moitié de la saison, nous avons même été deuxièmes au classement. Dommage que nous ayons eu quelques problèmes techniques lors des dernières épreuves, mais dans l'ensemble, j'ai juste fait une bonne saison, ce dont je suis très heureux".