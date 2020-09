Bien que le pilote Comtoyou DHL Team Audi Sport ait une expérience considérable de la piste de 25 378 kilomètres, lorsqu'une occasion s'est présentée d'acquérir encore plus de connaissances sur ce tracé si particulier, il a sauté sur l'occasion en s'associant à Benjamin Leuchter pour disputer deux courses d'endurance NLS sur la Nordschleife au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR de Max Kruse Racing.



"Tout a très bien fonctionné et nous nous sommes superbement complétés", a déclaré Leuchter, qui a remporté la course 3 lors de la WTCR Race of Germany la saison dernière et qui est un expert reconnu de la Nordschleife. "Tom a rapidement mis en pratique nos conseils et ses commentaires ont également été très positifs pour notre équipe. La coopération avec nos ingénieurs a été très productive, les deux parties en ont donc profité."



"Il a également fait un super travail de mise en œuvre de ce que nous avons pratiqué dans les deux courses de la NLS, que nous avons utilisé pour plus de préparation : deux secondes places dans sa classe et le meilleur temps en qualification pour la deuxième course - ce n'est pas à négliger".



Coronel, qui atteindra le chiffre de 500 départs en voiture de tourisme d'ici la fin de la saison, a déclaré : "L'entraînement avec Benny, que j'ai connu lors de son passage en WTCR, a été très productif. Le circuit est impitoyable - si vous ne trouvez pas le bon rythme, il va vous dévorer. Dans la voiture TCR, vous devez tout aborder un peu plus lentement. Mais en principe, les voitures sont bien adaptées à ce genre de circuit."



"J'ai immédiatement eu un retour positif de la part de la Golf, et la coopération avec Max Kruse Racing a superbement fonctionné. Maintenant, je me sens vraiment bien préparé pour la manche de WTCR. En ce qui concerne la série NLS, j'ai vraiment apprécié mes deux sorties. Je n'exclurais certainement pas d'en faire encore quelques unes".



Coronel prendra le départ de la WTCR Race of Germany après avoir réalisé son meilleur résultat à ce jour en WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le circuit de Zolder au début du mois, où il a terminé quatrième au volant de son Audi équipée de Goodyear.