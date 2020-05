Coronel rejoint The Race All Stars Series

-

Voici la version virtuelle de la Brabham BT44 classique que Tom Coronel utilisera lorsqu'il participera aux Race All Stars Series ce soir.

Coronel, qui prendra son 500e départ en voiture de tourisme en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020, affrontera une foule de champions du monde et d'autres pilotes vedettes dans l'épreuve en ligne à partir de 18h00 CET.



"C'est fantastique de faire partie d'un si beau plateau", a déclaré Coronel, dont les adversaires comprennent Jenson Button, Emerson Fittipaldi, Dario Franchitti, Juan Pablo Montoya et le triple champion du monde des voitures de tourisme de la FIA Andy Priaulx, vainqueur pour Cyan Performance Lynk & Co en WTCR de la saison dernière.



Tom Coronel utilisera des équipements de simulation fournis par Simtag et Playseat, tandis que son compatriote Rudy van Buren, vainqueur de la première compétition World's Fastest Gamer, a endossé le rôle de coach de pilotage en ligne pour Coronel.



"Rudy m'entraîne pour les courses de simulateurs et l'autre jour, il m'a demandé si je voulais y participer. Bien sûr, je n'ai pas mis longtemps à accepter", a déclaré Tom Coronel, qui prévoit de faire une apparition en WTCR Esports cette saison. "Je sais que je suis encore un débutant en matière de course en ligne, mais je vais sûrement beaucoup apprécier".

