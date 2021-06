Douze pilotes de haute volée, dont plusieurs pilotes WTCR actuels et passés, se disputeront le premier titre de la nouvelle série PURE ETCR alors que la liste complète des concurrents a été dévoilée.

La compétition de voitures de tourisme entièrement électriques d'Eurosport Events, la même organisation qui porte le WTCR - FIA World Touring Car Cup, démarre ce week-end sur l'Autodromo Vallelunga, en Italie, avec un nouveau participant annoncé.



Le Hongrois Dániel Nagy complète en effet l'équipe Zengő Motorsport X CUPRA et pilotera l'une des CUPRA e-Racers de l'équipe. Le jeune homme de 23 ans a gagné des courses en TCR Europe et est monté sur le podium en WTCR. Il sera à coup sûr très suivi lors du lancement de PURE ETCR au Hungaroring en août.



Il rejoint le trio de champions de voitures de tourisme déjà annoncé par CUPRA, le Suédois Mattias Ekström et les Espagnols Mikel Azcona et Jordi Gené.



Le premier concurrent à confirmer ses quatre pilotes est Hyundai Motorsport N. Ses Hyundai Veloster N ETCR seront pilotés par les Français Jean-Karl Vernay et John Filippi, le Brésilien Augusto Farfus et le Britannique Tom Chilton.



À eux deux, ils possèdent quatre titres mondiaux, ainsi que de nombreuses victoires de classe et de classement général dans certaines des courses internationales les plus prestigieuses du monde.



Romeo Ferraris est le troisième constructeur engagé pour la première saison de PURE ETCR, avec l'Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris en alliance avec M1RA. La machine a été développée indépendamment par Romeo Ferraris, près de Milan.



Luca Filippi, qui a couru sur des machines construites par Romeo Ferraris en WTCR l'année dernière, portera les espoirs de la structure italienne ce week-end.



Les trois autres membres de l'équipe sont issus du monde de la voiture de sport ou de la monoplace. Le Monégasque Stefano Coletti, ancien pilote d'IndyCar, ainsi que les Britanniques Oli Webb et le Brésilien Rodrigo Baptista, qui sont montés sur le podium des 24 heures du Mans, complètent le tableau.



"Nous sommes actuellement au début de quelque chose de révolutionnaire ; une série de voitures de tourisme entièrement électriques qui créera une plateforme sur laquelle les plus grandes marques automobiles du monde pourront présenter leurs derniers produits", se réjouit Xavier Gavory, directeur de la série PURE ETCR. "Une telle plateforme a besoin de pilotes de haut niveau pour démontrer l'immense potentiel des voitures au maximum, et je suis ravi de dire que nous disposons exactement de cela. Nous avons non seulement des héros du tourisme automobile comme Mattias Ekström et Jean-Karl Vernay, mais aussi de jeunes pilotes comme Rodrigo Baptista et Dániel Nagy qui tentent de les défier dans une toute nouvelle forme de course. L'arrivée de Dániel aujourd'hui apporte un autre jeune pilote avec un énorme potentiel dans la série et signifie que les fans de course en Hongrie auront un héros local à encourager lorsque nous visiterons le Hungaroring en août."



LISTE DES ENGAGÉS POUR LA SAISON 2021 DE PURE ETCR

3 Tom Chilton (GBR) Hyundai Motorsport N / Hyundai Veloster N ETCR

5 Mattias Ekström (SWE) Zengő Motorsport X CUPRA / CUPRA e-Racer

6 Oli Webb (GBR) Romeo Ferraris - M1RA / Alfa Romeo Giulia ETCR par Romeo Ferraris

8 Augusto Farfus (BRA) Hyundai Motorsport N / Hyundai Veloster N ETCR*

13 Rodrigo Baptista (BRA) Romeo Ferraris - M1RA / Alfa Romeo Giulia ETCR de Romeo Ferraris

25 Luca Filippi (ITA) Romeo Ferraris - M1RA / Alfa Romeo Giulia ETCR par Romeo Ferraris*.

27 John Filippi (FRA) Hyundai Motorsport N / Hyundai Veloster N ETCR*

28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport X CUPRA / CUPRA e-Racer*

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Hyundai Motorsport N / Hyundai Veloster N ETCR*

88 Stefano Coletti (MCA) Romeo Ferraris - M1RA / Alfa Romeo Giulia ETCR par Romeo Ferraris

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport X CUPRA / CUPRA e-Racer*

99 Daniel Nagy (HUN) CUPRA / CUPRA e-Racer* de Zengő Motorsport X



*coureur WTCR passé ou présent

WTCR L’arche bleue de Goodyear #FollowTheLeader fait sa première apparition au WTCR alors que le célèbre IL Y A 21 HEURES

WTCR WTCR Race of Portugal : le décompte est lancé ! 14/06/2021 À 11:58