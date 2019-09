Direction Aragón : l’Espagne de retour au calendrier du WTCR / OSCARO en 2020**

L'Espagne rejoindra le calendrier du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO la saison prochaine, le circuit MotorLand Aragón rejoignant les autres tracés mythiques du championnat.

Sous réserve de l'approbation de la Commission des voitures de tourisme de la FIA et de la ratification du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, la piste de 5,345 kilomètres, située près de la ville d'Alcañiz dans le nord-est du pays, accueillera la première course WTCR d'Espagne en 2020.



Alors que la date exacte ne sera pas publiée avant que le calendrier 2020 ne soit ratifié par le WMSC, le promoteur du WTCR / OSCARO, Eurosport Events, se réjouit de la perspective d'une épreuve en Espagne - pour la première fois depuis la WTCC Race of Spain sur le Circuit Ricardo Tormo à Valence en 2012 - avec un aménagement sur mesure pour le supertourisme mondial.



Santiago Abad, directeur général de MotorLand Aragón, a déclaré : "MotorLand Aragón est une référence mondiale pour l'industrie automobile, avec des clients privés et des équipes de course de différentes catégories et pays qui testent toute l'année dans nos installations. L'organisation de la WTCR Race of Spain est une immense fierté et un pari pour l'avenir, soutenu par un long héritage de course automobile dans notre région. C'est une grande valeur ajoutée aux événements internationaux existants à MotorLand Aragón."



Renforcement de la connexion WTCR espagnole

L'inclusion de MotorLand Aragón dans le calendrier 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO** renforcera encore les liens de l'Espagne avec cette série. La marque espagnole CUPRA est représentée par le team belge Comtoyou Racing soutenu par DHL et le team suédois PWR Racing, tandis que le pilote espagnol de premier plan Mikel Azcona, 25 ans, a remporté sa première épreuve en mondial lors de la course de la WTCR Race of Portugal en juillet au volant d'une CUPRA TCR.



Le WTCR veut profiter de la magie du MotoGP

MotorLand Aragón est très compétent dans l'organisation d'événements majeurs avec le Grand Prix d'Aragon de MotoGP qui se tient depuis 2010 et attire régulièrement 100.000 spectateurs. L'épreuve a été élue meilleure de l'année à trois reprises par les teams du MotoGP et a la réputation d'offrir des courses excitantes.



La conception du circuit a reçu la touche d'un pilote

L'ancien pilote de Formule 1 Pedro de la Rosa a collaboré avec le célèbre concepteur de circuits Hermann Tilke sur le tracé de la piste, qui a été inauguré en septembre 2009. Le site abrite également des pistes de karting et des pistes tout-terrain, ainsi qu'un parc industriel et technologique.



Un circuit né de l'héritage d'un circuit en ville légendaire

Les courses automobiles à Alcañiz remontent à 1965, lorsque le premier Grand Prix de la Ville d'Alcañiz a eu lieu sur le Circuito Guadalope, promu par le Dr Joaquín Repollés. En dépit d'un enthousiasme et d'un soutien considérables, les exigences croissantes en matière de sécurité et les difficultés rencontrées lors de l'organisation d'événements de haut niveau ont contraint à abandonner l'épreuve en 2003, ce qui a conduit à la conception du projet MotorLand Aragón.



**Sous réserve de l'approbation de la FIA Touring Car Commission et de la validation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

