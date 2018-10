“Être” Schumacher a enseigné les pièges de Suzuka à Björk pour le WTCR

Courir en tant que Michael Schumacher dans un jeu vidéo il y a 21 ans a aidé Thed Björk à apprendre le tracé de Suzuka, a révélé le Suédois candidat au titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Björk sera à Suzuka en novice quand le célèbre circuit accueillera la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, du 26 au 28 octobre. Cependant, lors de récentes simulations, le pilote YMR a expliqué que jouer à Formula 1 97 en incarnant la légende allemande lui a donné une meilleure connaissance des 5,807 kilomètres de cet exigeant tracé.

“Il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à apprendre la piste de Suzuka, je me suis dit ‘hé, je connais ce circuit’ mais je n'y étais jamais allé, je le connais seulement via des jeux vidéo de 1997 quand ils ont commencé avec le premier des Formula One sur ordinateur”, a raconté Björk, qui compte sept points de retard sur Gabriele Tarquini dans la course au titre WTCR.

“Pour moi, c'est essentiellement un des circuits au monde sur lesquels on veut piloter et je suis très content d'y aller. C'est une de ces courses qu'on a vraiment envie de faire. J'ai des souvenirs de plein d'actions et de batailles mais le premier d'entre eux vient de quand j'y ai conduit en tant que Michael Schumacher dans le jeu Formula One, et c'est pourquoi je suis très excité.”

