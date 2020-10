Au volant d'une Hyundai i30 N TCR chaussée de pneus Goodyear, le Britannique Josh Files, 29 ans, sera le partenaire de Luca Engstler dans l'équipe allemande de WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le MotorLand Aragón.



Catsburg, qui a remporté une course en Slovaquie au début de la saison, a déclaré forfait pour la compétition en raison des résultats positifs du test PCR effectué avant l'épreuve espagnole. Le Néerlandais est contraint à l'isolement, alors que son équipe a confirmé qu'aucun de ses membres n'a eu de contact personnel avec lui depuis le week-end de la WTCR Race of Slovakia, qui était la dernière sortie du Néerlandais en WTCR cette saison.



Josh Files, du TCR Europe au WTCR

Files, originaire de Norwich en Angleterre, se lance ainsi en WTCR avec une grande expérience de la Hyundai 30 N TCR et un solide pedigree dans les courses de TCR. Il est le champion du TCR Europe 2019 et a été double champion ADAC TCR Allemagne dans le passé. La WTCR Race of Spain marquera ses débuts dans la série promue par Eurosport Events.



"C'est le plus haut niveau de voitures de tourisme au monde et c'est évidemment quelque chose que je vise depuis que j'ai commencé dans la catégorie TCR", a déclaré Josh Files, qui sera le seul pilote britannique sur la grille de départ en Espagne. "Avoir cette opportunité à la dernière minute est surprenant mais je suis vraiment ravi".



D'un message WhatsApp à la voiture de tourisme de haut niveau

"J'étais sur le point de me coucher mardi soir quand j'ai reçu un message WhatsApp me demandant si j'étais libre ce week-end", a expliqué Files. "C'est devenu un peu fou dans ma tête depuis et c'est une perspective intimidante, mais je suis déterminé à être aussi compétitif que possible, à travailler avec l'équipe et à aller de l'avant. C'est l'objectif".



Facile à imaginer

"Il y a une énorme richesse d'expériences, de connaissances et de talents sur la grille", a continué le pilote britannique. "Ça va être vraiment difficile, je ne me fais pas d'illusions sur le fait que ça va être facile. Je ne peux que faire de mon mieux et espérer avoir de belles bagarre".



De solides connaissances

"J'ai une bonne connaissance de la voiture", poursuit Files. "Je connais l'équipe Engstler depuis que nous avons participé aux courses précédentes, donc je connais certaines personnes qui en font partie. Je ne connais pas les pneus Goodyear, ils sont tout à fait nouveaux pour moi, mais j'ai déjà été Aragón".



Une session de simulation pour rafraîchir la mémoire

"J'ai fait la Clio Eurocup à Aragon il y a sept ans, je connais donc un peu la piste et j'ai heureusement trouvé des vidéos embarquées de l'époque de la Clio", explique Files. "Je suis allé dans les locaux de iZone Performance à Silverstone [hier] juste pour aller sur le simulateur et me rappeler les trajectoires. C'était bien de me rafraîchir la mémoire".