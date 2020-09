Néstor Girolami a réduit son retard en WTCR – FIA World Touring Car Cup sur le Goodyear#Follow Yann Ehrlacher en étant le plus rapide de la séance de qualification de 40 minutes disputée au crépuscule et qui s’est terminée dans une quasi-obscurité sur la Nordschleife du Nürburgring.

Girolami a ramené l’écart à seulement cinq points après un dernier tour qui l’a placé en tête des qualifications et en DHL Pole Position pour la Course 2 avec sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Son chrono de 8m51.802s a été de 1.163s plus rapide que le meilleur d’Ehrlacher, le Français ayant loupé une dernière tentative de passer la ligne, pour effectuer un tour rapide supplémentaire, avant le drapeau à damier.