Selon Dominik Greiner, perdre les titre pilotes et équipes en WTCR - FIA World Touring Cup lors de la super-finale de Sepang en décembre dernier a fait que l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport va commencer la saison 2020 avec "une plus grande motivation".

Le Team Manager de l'équipe allemande était derrière le muret des stands lors de la WTCR Race of Malaysia fin 2019. Esteban Guerrieri a terminé à une courte distance de Nobert Michelisz au championnat pilotes, tandis que l'équipe partenaire de Honda a terminé à la troisième place du championnat pas équipes.



"Nous sommes arrivés si près du but la saison dernière, mais nous avons quitté la Malaisie la tête haute et nous allons commencer la nouvelle saison avec une motivation encore plus grande.", a commenté le directeur d'équipe en vue de la nouvelle saison.



"Nos mécaniciens ont fait un excellent travail en 2019 et travaillent d'arrache-pied pour construire les voitures qui seront testées ce mois-ci. Grâce à nos mécaniciens et à tous les membres de notre équipe, nous serons parfaitement préparés et performants dès le premier tour".

The post Greiner : la défaite lors de la super finale du WTCR a boosté la motivation pour la troisième saison appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.