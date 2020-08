Gros plan sur le plateau du WTCR 2020 : #4 Cyan Performance Lynk & Co

-

FIAWTCR.com s'intéresse aux pilotes que Cyan Performance Lynk & Co compte voir s'imposer sur les circuits cette saison.

CYAN PERFORMANCE LYNK & CO



#11 Thed Björk (Suède)

#12 Santiago Urrutia (Uruguay)



Voiture: Lynk & Co 03 TCR

Pneus :Goodyear

Base :Mölndal, près de Göteborg, Suède

Chef d'équipe :Christian Dahl

Chef d'équipe :Fredrik Wahlén

Points forts en WTCR :Victoire à la course WTCR de Macao avec Andy Priaulx en 2019



THED BJÖRK



Date de naissance :14/12/1980

Nationalité :Suédoise

Classement au WTCR 2019 :Quatrième

Ses chiffres en WTCR (au 01/08/2020) :

Victoires : 7

Pole positions :7

Meilleurs tours en course :4

Tours en tête :79

Points marqués: 539



Cinq faits :

Frères d'armes :Né dans le village de Vretstorp, dans le comté d'Örebro, Thed est l'aîné de trois frères. Bien que ses frères et soeurs plus jeunes aient couru, seul Thed l'a fait à un haut niveau.

Pionnier :Björk est devenu le premier champion du monde de course automobile de Suède, en remportant le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2017.

Touche-à-tout :Sa carrière variée l'a conduit à participer à des courses de F3 en Suède, à la Barber Dodge Pro Series aux États-Unis, au championnat de voitures de sport de la FIA et au DTM. Il a également participé aux 24 heures du Mans en 2002, où il a terminé en 15e position.

Des débuts précoces :L'aventure en sport mécanique de Thed a commencé à l'âge de trois ans lorsque son père lui a acheté une moto. Il est passé à quatre roues à l'âge de 11 ans lorsqu'il s'est vu offrir un kart.

Le saviez-vous ?Björk est parti en vélo du paddock jusqu'à l'aéroport avant de prendre un vol pour la Suède et d'arriver juste à temps pour la naissance de son fils Thor, après la WTCC Race of Hungary en 2016.



SANTIAGO URRUTIA



Date de naissance :30/08/1996

Nationalité :Uruguayenne

Classement au WTCR 2019 :-

Ses chiffres en WTCR :

Départs :0

Victoires :0

Pole positions :0

Meilleurs tours en course :0

Tours en tête :0

Points marqués :0



Cinq faits :

De deux roues à quatre :Urrutia doit remercier son grand-père pour l'avoir fait démarrer lorsqu'il lui a acheté une moto pour faire le tour de la ferme familiale dans le sud-ouest de l'Uruguay. Mais après un "gros accident" de motocross, sa mère, institutrice, a contracté un prêt bancaire pour acheter à son fils de cinq ans un kart comme alternative "plus sûre".

Le karting contre les meilleurs :En 2010, Urrutia a participé à la Coupe du monde CIK-FIA au Portugal, où il a affronté notamment Alex Albon, Charles Leclerc, Esteban Occon et Max Verstappen.

À la poursuite d'un rêve :La performance d'Urrutia lui a valu un volant en karting à temps plein à 11 ans, puis un changement de cap vers l'Europe à 14 ans.

Lumières, action :Après avoir remporté le championnat Pro Mazda aux États-Unis en 2015, Urrutia est passé à Indy Lights et a été deux fois vice-champion.

Le saviez-vous ?Plus jeune d'une famille de deux enfants - sa sœur a quatre ans de plus et vient d'obtenir son diplôme de médecin - Urrutia, sacré meilleur rookie en TCR Europe l'an passé, a été promu en WTCR en tant que pilote officiel en 2020, à l'issue d'une sélection opposant quatre jeunes pilotes.



Rendez-vous sur FIAWTCR.com demain pour découvrir les pilotes Comtoyou Team Audi Sport.

